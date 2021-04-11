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影像感測器喊漲 概念股樂

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導
圖／經濟日報提供
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晶圓代工產能吃緊，晶片缺貨潮擴大，其中影像感測器（CIS）更因產能排擠效應，缺貨更加嚴峻，就連股王大立光也受拖累，影響營運表現，不過相關IC設計廠原相、晶相光業績受惠漲價挹注，封測廠同欣電也持續滿載。

CIS和AP（處理器）等晶片大缺，大立光也傻眼，繼日前坦言4月拉貨動能恐比3月下滑後，8日法說會又直言「5月也不好」，主因零組件缺貨嚴重，其中CIS缺貨就無法紓解。

今年以來CIS供不應求，尤其中低階智慧手機用CIS更吃緊，1月中市場便傳出三星調漲產品售價四成，隨安防與手機等需求升溫，加上8吋晶圓產能吃緊，CIS供不應求，三星為挑戰日本Sony的CIS龍頭地位，更傳出將旗下動態隨機存取記憶體（DRAM）產能轉為生產CIS。

雖然CIS缺貨影響大立光營運，不過相關IC設計廠原相和晶相光卻受惠產品報價調升，挹注營運動能；原相3月營收8.58億元，創下歷史新高，第1季營收22.45億元，優於市場預期。

晶相光3月營收3.42億元，月增50.1%、年增 31.5%，第1季營收9.23億元，年增53.9%，創歷史第三高。

供應鏈透露，晶相光近期跟進漲價，漲幅至少20%以上，超越先前法說預估，且晶相光屬力晶集團成員，具有取得產能優勢，產品結構量價俱增。

營收 原相 大立光

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