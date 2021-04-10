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炒短線！台積電填息 2萬小股東已賺飽股息下車

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
權王台積電6日一度填息，8日收在613元，耗時15個交易日「完全填息」，有2萬小股東已賺飽股息提前下車。路透
權王台積電6日一度填息，8日收在613元，耗時15個交易日「完全填息」，有2萬小股東已賺飽股息提前下車。路透

炒短線！權王台積電（2330）6日一度填息，8日收在613元，耗時15個交易日「完全填息」，有2萬小股東已賺飽股息提前下車！據集保結算中心資料顯示，截至9日為止，台積電總股東人數下降至98萬122人，較4月1日人數減少2萬2442人，其中零股股東更減少8,763人，是台積電股東人數首周減少，填息即意謂已賺到股息，小股民見好就收、選擇落袋為安，先跑再說！

全球半導體代工龍頭台積電今年3月17日除息，改季配息來已經是第七度除息，前一日市價收在613元，以每一季每股配息2.5元來看，股息殖利率為1.63%，過去每一次季配息都能完成填息，最短完成填息是1天，最長是15天，亦即短短15天就賺到1.63%的股息，在全球低利率時代，不僅屌比銀行定存，甚至比現在網路銀行數位帳戶為吸客祭出的1~1.2%高利活存還可觀。

因此只要相信台積電每次都會填息，參與它每一次的除息，幾乎都可以賺到股息，而且不一定要買現股，買零股也有一樣的股息殖利率水準，1股只要613元，若不想賺股息的也有人選擇賺價差，以3月17日除息後最低曾在3月24日跌至571元，4月8日再度填息回到613元，價差42元，漲幅更有7.3%。

從集保中心資料亦顯示，想要走短線賺台積電股息、填息價差的人還真不少！據統計，台積電4月1日股東人數突破百萬人達到100萬2564人，相較除息最後一次資料94萬994人，多出了約6.15萬人，除息後台積電股價變更便宜了，之後一度跌破600元大關至最低571元，顯然不少人趁此機會逢低進場買進，要賺短線價差。

3月25日隨後台積電股價就走高，雖然較之前填息時間長了一些，但4月6日盤中一度填息，只花了13天、8日收盤價完全填息，亦僅花了15天，股價再度重回613元。賺到股息了，炒短線股東也不客氣，直接下車走人！

據集保資料顯示，截至最新9日為止，光這短短一周台積電股東人數就少了2萬2442人，其中持股1~5張左右的小股東就有1萬2318人，其中只花少少錢的零股股東，亦跑掉了8,763人，零股股東只剩下55萬2098人，顯然就連零股股東就曉得「見好就收」，賺飽股息就下車，等待一下除息的機會。

據台積電公告4月15日將發放現金股息，股價也已填息，這些股東通通都賺到本季的2.5元股息。而且台積電公告下一次的除息時間是6月17日，同樣是每股配發2.5元，看好台積電填息實力想搶短的投資人，這次可以先惦惦自己的荷包。

台積電 股東

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