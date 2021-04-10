3月營收創高 衝上153家

受惠於景氣復甦、產品缺貨及漲價效應，上市櫃公司3月營收頻傳佳音，至昨（9）日止，已有153家創歷史新高，法人看好後市季報表現，近日積極卡位華邦電、聯電、台積電等多檔個股，將成再攻17,000點的多頭聚焦點。

隨3月營收陸續公布，法人對上市櫃公司第1季財報進行評估及調整，尤其營收創新高、產業展望維持正向但評價仍相對偏低個股，更可能因此納入第2季投資組合，推升股價向上走揚。

觀察目前揭露3月營收締造新猷的153家公司中，主要分布於晶圓代工、IC設計、封測、主機板、銅箔基板等電子次族群，以及塑化、汽車零件等傳產族群，幾乎大多是先前傳出產能吃緊，帶動報價調漲的產業。

以近五日法人買超逾3,000張個股來看，以記憶體漲價、併購效應帶動營收大幅成長的華邦電獲得10.8萬張挹注最多，推升昨日股價不畏大盤漲多拉回，尾盤攻上漲停板收34.3元，並改寫2001年6月以來新高。

晶圓代工產能持續供不應求，聯電、台積電3月營收同步創高，近五日法人分別加碼6.1萬、4.8萬張，短線股價轉空為多。

至於評價不高的京元電等封測股，持續盤堅趨勢不變。

傳產股方面，貨櫃航運股長榮3月營收連四月改寫歷史新高，近日外資頻頻調高目標價，且投信連日加碼，後市仍有上檔空間可期。

另外，台塑、南亞、大成鋼等原物料股受惠於庫存回補及漲價效應，股價易漲難跌。