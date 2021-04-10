台股爆天量 閃見萬七

台股昨（9）日早盤攻上17,016點，再締史上新里程碑，但波段漲勢過快，以及交投過熱，引發高檔獲利賣壓湧現，終場壓回下跌72點，守住5日線，上市櫃合計成交量放大至5,738億元，為史上最大量，量價同日登頂。

法人指出，昨日雖帶量下跌，但盤中最低至16,815點，並未跌破5日線16,781點，屬強勢整理，研判昨日的賣壓來自短線客獲利了結。

綜合華南投顧董事長儲祥生、兆豐國際投顧董事長李秀利等看法，漲升過程挾量屬正常現象，漲停家數仍然不少，在台股回補6日跳空缺口16,602點前，多頭格局不變，短線關注外資動態，以及15日台積電法說會內容與股民領息後走勢。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾8日再釋偏鴿派言論，美債殖利率應聲走低，激勵美股持續強勢，台股昨日早盤突破17,000點整數關卡，最高到達17,016點創歷史新高。由於九個交易日急漲955點或5.9%，引發不少漲多股大幅拉回，壓抑多頭氣勢，加權指數終場下跌72點收16,854點，成交量擴增至4,483億元，創歷來次高紀錄，僅次2月26日的4,529億元；周線上漲282點或1.7%，周K連三紅；昨日當沖比回升至30%以上至本周最高的31.7%，融資小增6.8億元至2,401億元。

內資主導的櫃買市場也同步以1,254億元成交量改寫歷史次高，上市櫃合計量能放大至5,738億元，締造歷史新猷；櫃買指數周K上漲5.92點或2.8%，拉出連五紅。

昨天盤面上，晶圓雙雄收低，台積電下跌3元收610元，聯電下跌1元收53元。最令市場側目的聯發科，昨日下跌21元收999元，1,000元得而復失。世芯-KY受制於美國將其大客戶大陸飛騰納入實體清單，股價跳空跌停收812元，拖累祥碩、愛普、金麗科等IC設計股走弱，所幸預估法說會展望佳的台塑四寶出現穩盤，指數跌幅有限。

法人進出方面，外資昨日反手調節46億元，終結連四買，本周累計仍買超173.9億元，連二買。

外資在台指期淨空單增加2,090口至25,452口，是3月25日來新高。與外資對做的八大公股行庫則終止連四賣，轉為買超16億元。