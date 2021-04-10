股海自由行／鋼鐵、水資源概念 將領風騷

3月下旬以來受惠於國際股市依然偏多，台股近期表現仍佳，類股輪動的表現更加穩健，2021年初迄今，加權指數累計漲幅達到14.4%，在國際股市當中名列前茅。整體而言，小型電子股受惠於基本面強勢，加以原物料相關等傳產類股包括橡膠、運輸、水泥、造紙、紡纖等表現佳，3月以來台股為輪動格局，部分資金由電子流入漲勢落後且本益比相對較低的傳產與金融類股。

去年財報已在3月底公告完畢，多數公司也公告股利，高股息為4月重點。但更重要的是進入第1季財報與法說會密集期間，第1季雖然是產業淡季，但淡季不淡的情況明顯，尤其去年同期基期低再加上半導體缺貨題材，本波股價漲幅都相當可觀。新冠肺炎疫苗開始大規模施打後，受創企業營運將逐漸恢復正常，今年度股東會預期展望好轉將是市場關注焦點。

國內各產業當中，半導體類股最受矚目，台股加權指數成分股中，半導體類股權重超過四成，台積電單一個股權重31%，當為首要觀察重點，台積電在下周四（15日）舉辦法說會，本周相關台積電供應鏈，乃至於台積電未來三年超過千億美元資本支出相關受惠設備與耗材廠商，股價已開始明顯轉強，預料法說會前後半導體設備廠將是台積電法說會重要題材概念族群，值得大家短中長期密切追蹤。

以台積電基本面而言，未來新科技應用持續成長，對最先進的半導體製程需求有增無減，包括目前車用半導體仍因產能緊俏，供給短缺的現象仍未舒緩，也造成相關廠商訂單滿載，乃至市場傳出漲價情況，基本面看來仍佳，台積電的法說極具指標意義。

美國消費者對電動車接受度持續提高，然目前滲透率卻還不到1%，2021年車廠將陸續加速電動化轉型，預估2025年滲透率將增長到10%以上，加上近期美國汽車大廠、零件廠以及全美汽車工人聯合會（UAW）聯合呼籲拜登政府針對電動車領域做全面性規畫及優惠措施，相關電動車概念股可續留意。

傳產部分，本周鋼鐵表現強勢，由於各國景氣復甦，帶動鋼鐵需求，包括中國大陸針對基礎建設投資以及汽車銷售出台一系列刺激政策外，美國也推出1.9兆美元的紓困方案，皆可推升今年年全球鋼鐵需求成長，世界鋼鐵協會（WSA）預估，2021年鋼鐵需求成長4.1%，鋼鐵產業可望迎來下一波上漲周期。

台股多頭強勢，然而並非沒有變數，去年是台灣56年來首次無颱風影響或登陸的一年，加上地形及近期降雨少等因素，使缺水情況無解。新竹、苗栗、台中、彰化從6日起部分地區停五供二、部分地區減壓供水，高雄從1日起減量供水，加上根據中央氣象局預測，未來一個月降雨機率及雨量皆偏低，對用水甚鉅的半導體、面板、印刷電路板等科技業將形成壓力，但水資源概念的相關族群則持續受到市場關注。

（作者是台新投顧總經理）