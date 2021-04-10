半導體需求火熱 世界、聯電、力積電報喜

半導體需求火熱，其中晶圓代工產能從去年下半年迄今，在產能供不應求的狀況下，12吋晶圓代工報價上揚、8吋晶圓代工產能競標出價不設限等消息不斷，四大晶圓廠包括台積電、世界先進、聯電、力積電等今年首季營運表現佳，法人看好產品結構優化以及漲價效益助攻，相關廠商後市營運可期。

業界人士指出，從去年以來，新冠肺炎疫情不僅加速世界各地數位化、大幅推升筆記型電腦等需求，再加上車用市況也迅速回升，以及疫情與貿易戰使得供應鏈破碎化，廠商積極拉升庫存水位，造成半導體產能供應吃緊。

今年以來，美國德州2月遭遇嚴重暴風雪，三星奧斯汀廠一度停工，恩智浦與英飛凌等晶圓廠也遭受衝擊，日本瑞薩那珂廠3月又發生火災，晶片吃緊狀況更加雪上加霜。

業界人士強調，接連發生無預警的天災人禍，不確定性因素讓廠商為更加確保料況無虞，勢必會增加下單或尋求更多貨源搶料，使得市場更加恐慌，產能更吃緊。

從台積電、世界先進、聯電、力積電等晶圓代工大廠，今年3月和第1季營收均繳出亮眼成績單，完全顯現市場需求強勁和漲價效益的發酵。