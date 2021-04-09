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樺晟、九暘暫停融資券 精剛等10家恢復融資券

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導

櫃買中心依上櫃公司最新年報每股淨值，調整融資券公司名單，樺晟（3202）及九暘（8040）等二家自12日起暫停融資券交易，精剛等十家恢復融資券交易。

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報的財務報告每股淨值資料，因精剛（1584）、紅馬-KY（2928）、華義（3086）、典範（3372）、連展投控（3710）、加捷生醫（4109）、南良（5450）、萬旭（6134）、得利影（6144）及臺龍（6246）等10家上櫃公司109年度財務報告顯示其每股淨值已高於10元，公告其股票自12日起恢復融資融券交易；另樺晟（3202）及九暘（8040）等二家上櫃公司109年度財務報告顯示其每股淨值低於10元，自12日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。

櫃買中心 融券

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