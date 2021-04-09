聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股萬七曇花一現 終場跌72點收16,854點
美股期貨盤走揚，不過亞洲股市中僅日股上漲，而台股今（9）日早盤站上「萬七」大關，然不少逢高停利賣壓出籠，使指數震盪加劇，高低差距201點，終場指數下跌72.34點，收在16,854.1點，爆出4,362.99億元的成交量，為史上第四大量。
盤面上，類股以塑化、橡膠等類股表現相對強勢，權值股中，台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）壓在盤下；而華邦電（2344）、聯成（1313）、聯陽（3014）、新鉅科（3630）等攻上漲停。
第一金投信指出，台股在內資加碼、外資回頭的拉抬下，今日開盤更一舉突破17,000點的整數大關，續創歷史新高。由於需求熱絡，調漲價格聲音不斷，企業獲利有望強勁成長，加上類股呈現良性輪動，成交量能亦維持3,000億元以上的健康水準，加權指數在攀上17,000點後，或遇漲多回吐賣壓阻礙，但預期緩步盤堅格局不變。，
展望後市，新光台灣富貴基金經理人南震杰表示，美國經濟加速復甦，疫後全球啟動數位經濟轉型，台灣外銷訂單受惠，讓台灣經濟表現大好，2021年全年電子外銷訂單可望突破2020年再創新高，中長線以半導體、IC設計、ABF載板等族群，獲利成長增添動能，台股將維持震盪向上表現；短線在多方架構下，選股不選市仍為投資主軸，第2季將維持震盪向上表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言