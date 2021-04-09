台股萬七曇花一現 終場跌72點收16,854點

美股期貨盤走揚，不過亞洲股市中僅日股上漲，而台股今（9）日早盤站上「萬七」大關，然不少逢高停利賣壓出籠，使指數震盪加劇，高低差距201點，終場指數下跌72.34點，收在16,854.1點，爆出4,362.99億元的成交量，為史上第四大量。

盤面上，類股以塑化、橡膠等類股表現相對強勢，權值股中，台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）壓在盤下；而華邦電（2344）、聯成（1313）、聯陽（3014）、新鉅科（3630）等攻上漲停。

第一金投信指出，台股在內資加碼、外資回頭的拉抬下，今日開盤更一舉突破17,000點的整數大關，續創歷史新高。由於需求熱絡，調漲價格聲音不斷，企業獲利有望強勁成長，加上類股呈現良性輪動，成交量能亦維持3,000億元以上的健康水準，加權指數在攀上17,000點後，或遇漲多回吐賣壓阻礙，但預期緩步盤堅格局不變。，

展望後市，新光台灣富貴基金經理人南震杰表示，美國經濟加速復甦，疫後全球啟動數位經濟轉型，台灣外銷訂單受惠，讓台灣經濟表現大好，2021年全年電子外銷訂單可望突破2020年再創新高，中長線以半導體、IC設計、ABF載板等族群，獲利成長增添動能，台股將維持震盪向上表現；短線在多方架構下，選股不選市仍為投資主軸，第2季將維持震盪向上表現。