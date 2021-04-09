快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股萬七曇花一現 終場跌72點收16,854點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

美股期貨盤走揚，不過亞洲股市中僅日股上漲，而台股今（9）日早盤站上「萬七」大關，然不少逢高停利賣壓出籠，使指數震盪加劇，高低差距201點，終場指數下跌72.34點，收在16,854.1點，爆出4,362.99億元的成交量，為史上第四大量。

盤面上，類股以塑化、橡膠等類股表現相對強勢，權值股中，台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）壓在盤下；而華邦電（2344）、聯成（1313）、聯陽（3014）、新鉅科（3630）等攻上漲停。

第一金投信指出，台股在內資加碼、外資回頭的拉抬下，今日開盤更一舉突破17,000點的整數大關，續創歷史新高。由於需求熱絡，調漲價格聲音不斷，企業獲利有望強勁成長，加上類股呈現良性輪動，成交量能亦維持3,000億元以上的健康水準，加權指數在攀上17,000點後，或遇漲多回吐賣壓阻礙，但預期緩步盤堅格局不變。，

展望後市，新光台灣富貴基金經理人南震杰表示，美國經濟加速復甦，疫後全球啟動數位經濟轉型，台灣外銷訂單受惠，讓台灣經濟表現大好，2021年全年電子外銷訂單可望突破2020年再創新高，中長線以半導體、IC設計、ABF載板等族群，獲利成長增添動能，台股將維持震盪向上表現；短線在多方架構下，選股不選市仍為投資主軸，第2季將維持震盪向上表現。

台股

延伸閱讀

台股開高走低 觸萬七大關後一度跌逾百點

拜登基建政策利多 半導體族群飆風再起

台股連日創新高 黃天牧：基本面及資金面支撐

投信投顧公會理事長：台股基本面行情旺 看好今年站上「萬九」

相關新聞

台股爆量收黑 投顧：萬七關卡有短壓

台股連4天創高後，今天盤中再寫17016.13點新高，但「萬七」關卡達陣後震盪收黑，單日成交量達新台幣4395.33億元...

【達人談投資】上市櫃年報出爐 獲利大爆發的背後竟隱藏著警訊？

繼1月初上市櫃公司2020年營收全部揭露後，2020年上市櫃公司的全體獲利數字在3月底也全都露！去年上市櫃公司營收總計35.46兆，增幅1.14%，但稅後盈餘高達2.46兆，增幅近22%，營利增幅大幅超越營收增幅，台灣上市櫃公司財報看起來競爭力十足，但看似亮麗的數據背後卻隱藏著令人憂慮的警訊。

如何打敗大盤？跟著勞退基金緊抱這些股

攸關勞工退休經濟生活保障的新制勞退、舊制勞退兩檔退休基金，連續二年大賺；即便新冠肺炎疫情肆虐的去年，收益率分別達6.94%、8.5%，分別有1,781.8億、722億元收益入袋，讓勞工分紅笑呵呵。兩檔勞退基金投資台股，究竟青睞、緊抱那些個股？

台股萬七曇花一現 終場跌72點收16,854點

美股期貨盤走揚，不過亞洲股市中僅日股上漲，而台股今（9）日早盤站上「萬七」大關，然不少逢高停利賣壓出籠，使指數震盪加劇，...

豐興六天砸3.7億買進 牛皮股中鋼要翻身了嗎？

國內鋼鐵龍頭中鋼（2002）被視為大牛皮股，但近期受到全球鋼價飆漲，中鋼7、8兩日共漲了8.5%，並爆量至20萬張以上，...

哪些族群缺很大？ 缺口在哪裡 商機就在哪裡！

近期國內電腦品牌雙雄宏碁（2353）與華碩（2357）傳出筆電供不應求，市場指出宏碁的供貨缺口直逼7成，華碩的供貨缺口也高達25%～30%，再加上上游電子零組件缺貨，因此第2季開始宏碁與華碩將有5%～10%的漲價幅度，也讓市場再度關注上游電子零組件缺貨的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。