全新首季營收創歷史新高 兩家外資調高目標價

砷化鎵磊晶廠全新（2455）3月及第1季營收雙雙創下歷史新高，兩家外資最報告同步調高全新目標價，美系外資一口氣由85元調高至132.5元，歐系外資則是由145元調高至155元；全新今（9）日開高，盤中漲幅3.64%。

全新3月營收3.42億元，創單月新高，今年第1季營收達8.89億元，同創歷史新高，主受惠於4G、5G、WiFi 6需求增加，客戶拉貨力道強勁，全新今年營運展望樂觀。

全新首季營收表現優於兩家外資的預期，但美系外資認為，在產能受限及零組件短缺，恐將影響下半年的成長力道，重申中立評等，但目標價則是大幅調高至132.5元；美系外資同時調高全新今年、明年獲利預估，調幅分別為40%、30%。

歐系外資則是看好全新中長期成長性，調高今、明年每股盈餘預估，調幅5～6%，重申優於大盤表現評等，目標價由145元調高至155元。

全新今日以124.5元開出，一度拉升至128.5元，盤中也曾短暫翻黑，下滑至122.5元，盤中漲幅3.64%。