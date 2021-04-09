全新首季營收創歷史新高 兩家外資調高目標價
砷化鎵磊晶廠全新（2455）3月及第1季營收雙雙創下歷史新高，兩家外資最報告同步調高全新目標價，美系外資一口氣由85元調高至132.5元，歐系外資則是由145元調高至155元；全新今（9）日開高，盤中漲幅3.64%。
全新3月營收3.42億元，創單月新高，今年第1季營收達8.89億元，同創歷史新高，主受惠於4G、5G、WiFi 6需求增加，客戶拉貨力道強勁，全新今年營運展望樂觀。
全新首季營收表現優於兩家外資的預期，但美系外資認為，在產能受限及零組件短缺，恐將影響下半年的成長力道，重申中立評等，但目標價則是大幅調高至132.5元；美系外資同時調高全新今年、明年獲利預估，調幅分別為40%、30%。
歐系外資則是看好全新中長期成長性，調高今、明年每股盈餘預估，調幅5～6%，重申優於大盤表現評等，目標價由145元調高至155元。
全新今日以124.5元開出，一度拉升至128.5元，盤中也曾短暫翻黑，下滑至122.5元，盤中漲幅3.64%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言