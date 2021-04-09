快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

鑽針廠尖點無懼大盤震盪回檔 盤中股價創13年新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

PCB需求大好 ，上游鑽針廠尖點（8021）、凱崴（5498）營運展望樂觀下，無懼大盤回檔，今（9）日尖點早盤再度亮燈漲停，盤中高點為44.20元，股價來到近13年來新高。凱崴今日早盤股價也大漲超過5%，盤中最高來到每股21.05元，股價同步改寫近14年來新高。

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點科技2月營收為2.57億元，創歷年同期新高，月減3.7%，年增達53.9%；累計2021年前2月營收5.24億元，年增42%。

尖點去年財報稅後純益2.82億元，創5年新高，年增48.2%，每股純益1.98元；每股擬配發現金股利1.58元，將提交6月9日股東會決議。

此外，鑽針廠凱崴看好產業上對5G應用及載板需求提升、需求暢旺，規劃今年更將進一步擴充兩岸代鑽孔業務規模。

凱崴3-4年前發展PCB代鑽孔服務，包括雷射鑽孔及機械鑽孔業務、電測及PCB的成型業務，服務據點在武漢、昆山、深圳及桃園，凱崴現有機械鑽孔機90台，規劃2021年機械鑽孔機將再購入50台，大舉擴產搶訂單。

凱崴電子成立於1997年2月27日，公司主要從事生產印刷電路板使用的鑽頭、切削刀具等產品。近年來公司跨足PCB鐳射鑽孔代工業務，以及代理南亞銅箔基板銷售。

PCB

延伸閱讀

台股內資軋外資 大盤挑戰「萬七」

18檔平衡型 淨值創高

就市論勢／半導體、PCB、網通 帶勁

台光電、騰輝 3月營收同寫新猷

相關新聞

台股爆量收黑 投顧：萬七關卡有短壓

台股連4天創高後，今天盤中再寫17016.13點新高，但「萬七」關卡達陣後震盪收黑，單日成交量達新台幣4395.33億元...

【達人談投資】上市櫃年報出爐 獲利大爆發的背後竟隱藏著警訊？

繼1月初上市櫃公司2020年營收全部揭露後，2020年上市櫃公司的全體獲利數字在3月底也全都露！去年上市櫃公司營收總計35.46兆，增幅1.14%，但稅後盈餘高達2.46兆，增幅近22%，營利增幅大幅超越營收增幅，台灣上市櫃公司財報看起來競爭力十足，但看似亮麗的數據背後卻隱藏著令人憂慮的警訊。

如何打敗大盤？跟著勞退基金緊抱這些股

攸關勞工退休經濟生活保障的新制勞退、舊制勞退兩檔退休基金，連續二年大賺；即便新冠肺炎疫情肆虐的去年，收益率分別達6.94%、8.5%，分別有1,781.8億、722億元收益入袋，讓勞工分紅笑呵呵。兩檔勞退基金投資台股，究竟青睞、緊抱那些個股？

台股萬七曇花一現 終場跌72點收16,854點

美股期貨盤走揚，不過亞洲股市中僅日股上漲，而台股今（9）日早盤站上「萬七」大關，然不少逢高停利賣壓出籠，使指數震盪加劇，...

豐興六天砸3.7億買進 牛皮股中鋼要翻身了嗎？

國內鋼鐵龍頭中鋼（2002）被視為大牛皮股，但近期受到全球鋼價飆漲，中鋼7、8兩日共漲了8.5%，並爆量至20萬張以上，...

哪些族群缺很大？ 缺口在哪裡 商機就在哪裡！

近期國內電腦品牌雙雄宏碁（2353）與華碩（2357）傳出筆電供不應求，市場指出宏碁的供貨缺口直逼7成，華碩的供貨缺口也高達25%～30%，再加上上游電子零組件缺貨，因此第2季開始宏碁與華碩將有5%～10%的漲價幅度，也讓市場再度關注上游電子零組件缺貨的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。