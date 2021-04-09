鑽針廠尖點無懼大盤震盪回檔 盤中股價創13年新高

PCB需求大好 ，上游鑽針廠尖點（8021）、凱崴（5498）營運展望樂觀下，無懼大盤回檔，今（9）日尖點早盤再度亮燈漲停，盤中高點為44.20元，股價來到近13年來新高。凱崴今日早盤股價也大漲超過5%，盤中最高來到每股21.05元，股價同步改寫近14年來新高。

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點科技2月營收為2.57億元，創歷年同期新高，月減3.7%，年增達53.9%；累計2021年前2月營收5.24億元，年增42%。

尖點去年財報稅後純益2.82億元，創5年新高，年增48.2%，每股純益1.98元；每股擬配發現金股利1.58元，將提交6月9日股東會決議。

此外，鑽針廠凱崴看好產業上對5G應用及載板需求提升、需求暢旺，規劃今年更將進一步擴充兩岸代鑽孔業務規模。

凱崴3-4年前發展PCB代鑽孔服務，包括雷射鑽孔及機械鑽孔業務、電測及PCB的成型業務，服務據點在武漢、昆山、深圳及桃園，凱崴現有機械鑽孔機90台，規劃2021年機械鑽孔機將再購入50台，大舉擴產搶訂單。

凱崴電子成立於1997年2月27日，公司主要從事生產印刷電路板使用的鑽頭、切削刀具等產品。近年來公司跨足PCB鐳射鑽孔代工業務，以及代理南亞銅箔基板銷售。