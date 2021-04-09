台股開高走低 權證量能增溫

台股今（9）日指數續刷新歷史新高紀錄，早盤站上「萬七」關卡，然創新高後轉趨高檔震盪，指數回測盤下震盪；帶動盤中權證成交金額量能增溫，來到44.88億元，占大盤成交金額比例為1.13%；而認購權證成交金額比例持續在90%之上，達97.68%；而認售成交金額則降至2.32%。

而標的股權證金額前五名為長榮（2603）、群創（3481）、華邦電（2344）、台積電（2330）以及聯電（2303）。受惠於買盤追捧，群創、華邦電、合晶（6182）、旺宏（2337）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）、南亞科（2408）、中興電（1513）等成交金額已超越昨日全日總量。此外，連結長榮的長榮永豐07購06（081661）成為盤中交投最熱絡的權證。