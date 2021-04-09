快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股開高走低 權證量能增溫

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股9日開高走低。圖／聯合報系資料照（記者余承翰攝影）
台股9日開高走低。圖／聯合報系資料照（記者余承翰攝影）

台股今（9）日指數續刷新歷史新高紀錄，早盤站上「萬七」關卡，然創新高後轉趨高檔震盪，指數回測盤下震盪；帶動盤中權證成交金額量能增溫，來到44.88億元，占大盤成交金額比例為1.13%；而認購權證成交金額比例持續在90%之上，達97.68%；而認售成交金額則降至2.32%。

而標的股權證金額前五名為長榮（2603）、群創（3481）、華邦電（2344）、台積電（2330）以及聯電（2303）。受惠於買盤追捧，群創、華邦電、合晶（6182）、旺宏（2337）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）、南亞科（2408）、中興電（1513）等成交金額已超越昨日全日總量。此外，連結長榮的長榮永豐07購06（081661）成為盤中交投最熱絡的權證。

台股

延伸閱讀

台股開高走低 觸萬七大關後一度跌逾百點

拜登基建政策利多 半導體族群飆風再起

台股連日創新高 黃天牧：基本面及資金面支撐

投信投顧公會理事長：台股基本面行情旺 看好今年站上「萬九」

相關新聞

台股爆量收黑 投顧：萬七關卡有短壓

台股連4天創高後，今天盤中再寫17016.13點新高，但「萬七」關卡達陣後震盪收黑，單日成交量達新台幣4395.33億元...

【達人談投資】上市櫃年報出爐 獲利大爆發的背後竟隱藏著警訊？

繼1月初上市櫃公司2020年營收全部揭露後，2020年上市櫃公司的全體獲利數字在3月底也全都露！去年上市櫃公司營收總計35.46兆，增幅1.14%，但稅後盈餘高達2.46兆，增幅近22%，營利增幅大幅超越營收增幅，台灣上市櫃公司財報看起來競爭力十足，但看似亮麗的數據背後卻隱藏著令人憂慮的警訊。

如何打敗大盤？跟著勞退基金緊抱這些股

攸關勞工退休經濟生活保障的新制勞退、舊制勞退兩檔退休基金，連續二年大賺；即便新冠肺炎疫情肆虐的去年，收益率分別達6.94%、8.5%，分別有1,781.8億、722億元收益入袋，讓勞工分紅笑呵呵。兩檔勞退基金投資台股，究竟青睞、緊抱那些個股？

台股萬七曇花一現 終場跌72點收16,854點

美股期貨盤走揚，不過亞洲股市中僅日股上漲，而台股今（9）日早盤站上「萬七」大關，然不少逢高停利賣壓出籠，使指數震盪加劇，...

豐興六天砸3.7億買進 牛皮股中鋼要翻身了嗎？

國內鋼鐵龍頭中鋼（2002）被視為大牛皮股，但近期受到全球鋼價飆漲，中鋼7、8兩日共漲了8.5%，並爆量至20萬張以上，...

哪些族群缺很大？ 缺口在哪裡 商機就在哪裡！

近期國內電腦品牌雙雄宏碁（2353）與華碩（2357）傳出筆電供不應求，市場指出宏碁的供貨缺口直逼7成，華碩的供貨缺口也高達25%～30%，再加上上游電子零組件缺貨，因此第2季開始宏碁與華碩將有5%～10%的漲價幅度，也讓市場再度關注上游電子零組件缺貨的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。