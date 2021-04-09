大立光法說會報利空 三家內外資下修目標價

大立光（3008）法說會報憂，繼看淡4月營運，5月缺料衝擊也欠缺動能，大和資本和國內兩大投顧等六家內外資更新動態，有大和將目標價下調到4,000元，野村降至3,625元，某大型投顧也砍到3,200元，但調幅都不算大。樂觀派的野村、大和等，並持續看好大立光下半年復甦，推薦逢低買進。

主要內外資調整，包括大和資本重申「買進」，目標價4,200元降至4,000元，野村維持「買進」，目標價3,820元下調到3,625元，某大型投顧重申「持有」，目標價3,600元降至3,200元。另有另一家大型投顧喊「買進」，目標價3,900元，摩根大通保持「中立」、目標價為3,200元。

大和考量大立光近期能見度不佳，尤其5月出貨持續受缺料衝擊，下修今明年財測，但大和也提到，大立光對長線升級的趨勢樂觀，包括高畫素、7P/8P/9P、大光圈及小鏡頭需求都看好，高規產品客戶也願意因應缺料遞延訂單生產而非取消，在在顯示後續動能有好轉的機會。

大立光同時對美系客戶導入VCM進度樂觀，並規劃開發VCM+鏡頭來滿足需求，大和看好這類鏡頭能成為大立光未來數年的引擎。推估第2季營收較首季下滑8%，下半年啟動復甦，到明年的獲利成長幅度達23-25%。

下修的大型投顧則認為，華為退出手機後，小米、OPPO、VIVO對高階鏡頭的需求有限，iPhone鏡頭升級又出現牛步，2021年恐是大立光黯淡的另一年。

雖大立光上調盈餘配發率，股息殖利率提高到3%，但獲利存在下修風險，為此投顧將其今明年每股純益（EPS）下調到177元、176元，2023年則預估212元。