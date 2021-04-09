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緯穎短空長多 花旗上修目標價至1,300元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
緯穎董事長林憲銘。報系資料照
緯穎董事長林憲銘。報系資料照

緯穎（6669）公布3月營收不如預期，但展望第2季營運比第1季好，花旗環球證券指出，這反映緯穎谷底已過且將逐季提升，特別是下半年亞馬遜及新訂單導入，基本面表現可望比預期更強，進一步上修緯穎目標價至1,300元，喊出市場對緯穎新高的股價預測。

同樣看好伺服器景氣及緯穎動能提升，大和資本、摩根士丹利、摩根大通更新動態，也分別對緯穎重申「優於大盤」評級及975元、960元、930元目標價。惟緯穎9日反映利空，加上大盤下挫，盤中跌幅一度擴大到3%，面臨季線保衛戰。

花旗表示，緯穎第1季受到美國暴風雪、新台幣升值及需求導入不如預期影響，營收成績低於市場財測，推估上一季毛利率、營益率分別下滑到8.1%、5.8%，獲利較去年第4季銳減35%。

緯穎首季表現不佳，但展望第2季營收成長，動能來自英特爾平台問市、更多的訂單導入以及DRAM報價提升。花旗認為，這反映伺服器景氣持續好轉，只是緯穎初步成長性較弱，終端需求會遞延顯現；樂觀緯穎第2季營收將較首季成長28%，在去年第2季基期墊高下，同期比較的減幅縮減到4%。

花旗進一步表示，下半年亞馬遜、微軟及臉書新訂單導入，緯穎可望展現更強勁的爆發力，目前緯穎仍是這些大型雲端業者的主要供應商，成長性無虞。在此同時，面對原材料漲價及缺貨挑戰，緯穎有把握轉嫁給客戶，並不影響毛利率走升。

花旗最新對緯穎今、明、後年每股純益（EPS）預測調整為56.8、68.5、82.3元，20倍本益比推算的目標價1,300元。

摩根大通也認為，緯穎短線走弱，是為長線蓄積更多能量，從近期伺服器DARM及BMC晶片報價皆走強來看，也呼應產業景氣好轉。預估緯穎第2季營收成長17%，下半年亞馬遜訂單導入，對全年營收的貢獻比達到3%，總營收、EPS挑戰2,100億元、57元。

花旗

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