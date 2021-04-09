快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資看大立光逆風持續 多家調降目標價、下修至2,700元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大立光。圖／聯合報系資料照
大立光。圖／聯合報系資料照

大立光（3008）首季每股純益39.62元，同時在法說會釋出4月拉貨較3月下滑，5月看起來也不好的訊息，法人對大立光今年營運看法保守；多家外資雖維持原先評等，但卻下修目標價，尤以一家美系外資將目標價由2,800元降至2,700元最低；大立光今（9）日以平盤3,100元開出後翻黑，盤中跌幅1.45%。

大立光今年第1季稅後純益53.15億元，創三季來低點，毛利率64.74%，季增0.3個百分點，表現略優於市場預期，每股純益39.62元；法說會進一步釋出5月看淡的訊息。

多家外資在法說會後的最新報告中多維持原先評等，但包括兩家日系外資，一家美系外資則是調降目標價，下修後目標價介於2,700~3,625元；另有3家外資維持原評等及目標價，介於3,000~4,200元。

美系外資認為，大立光營運在晶片短缺及升級緩慢的雙重衝擊下，持續處於逆風之下，決定下修今明年每股盈餘預估，由184元、205元下修至171元、188元，重申劣於大盤表現評等，目標價則由2,800元下修至2,700元。

兩家下修大立光目標價的日系外資中，一家認為大立光第2季營運雖然降溫，但看好新舊產品轉換後，下半年獲利可望推升，重申買進評等，目標價由4,080元下修至4,000元。

另一家日系外資表示，今年第2季到第3季Android手機零組件缺貨的影響程度較原本的預估大，另外，蘋果產品相機鏡頭價格壓力也比預估高，決定下修大立光今明年獲利估，幅度分別為13%、9%，但看好下半年Android手機規格將回到升級趨勢，重申買進評等，目標價由3,890元下修到3,625元。

另有3家外資維持對大立光原有的評等及目標價，其中，亞系外資重申中立評等，目標價維持3,000元；美系外資重申中立評等，目標價維持3,200元；歐系重申優於大盤表現評等，目標價維持4,200元。

大立光今日以3,100元平盤開出，一度下滑至3,010元，回測3,000元關卡，盤中跌幅1.45%。

大立光

延伸閱讀

大立光擴產音圈馬達 傳供貨蘋果新款手機

大立光Q1獲利 三季低點

台股內資軋外資 大盤挑戰「萬七」

大立光今年營運 法人保守看

相關新聞

台股爆量收黑 投顧：萬七關卡有短壓

台股連4天創高後，今天盤中再寫17016.13點新高，但「萬七」關卡達陣後震盪收黑，單日成交量達新台幣4395.33億元...

【達人談投資】上市櫃年報出爐 獲利大爆發的背後竟隱藏著警訊？

繼1月初上市櫃公司2020年營收全部揭露後，2020年上市櫃公司的全體獲利數字在3月底也全都露！去年上市櫃公司營收總計35.46兆，增幅1.14%，但稅後盈餘高達2.46兆，增幅近22%，營利增幅大幅超越營收增幅，台灣上市櫃公司財報看起來競爭力十足，但看似亮麗的數據背後卻隱藏著令人憂慮的警訊。

如何打敗大盤？跟著勞退基金緊抱這些股

攸關勞工退休經濟生活保障的新制勞退、舊制勞退兩檔退休基金，連續二年大賺；即便新冠肺炎疫情肆虐的去年，收益率分別達6.94%、8.5%，分別有1,781.8億、722億元收益入袋，讓勞工分紅笑呵呵。兩檔勞退基金投資台股，究竟青睞、緊抱那些個股？

台股萬七曇花一現 終場跌72點收16,854點

美股期貨盤走揚，不過亞洲股市中僅日股上漲，而台股今（9）日早盤站上「萬七」大關，然不少逢高停利賣壓出籠，使指數震盪加劇，...

豐興六天砸3.7億買進 牛皮股中鋼要翻身了嗎？

國內鋼鐵龍頭中鋼（2002）被視為大牛皮股，但近期受到全球鋼價飆漲，中鋼7、8兩日共漲了8.5%，並爆量至20萬張以上，...

哪些族群缺很大？ 缺口在哪裡 商機就在哪裡！

近期國內電腦品牌雙雄宏碁（2353）與華碩（2357）傳出筆電供不應求，市場指出宏碁的供貨缺口直逼7成，華碩的供貨缺口也高達25%～30%，再加上上游電子零組件缺貨，因此第2季開始宏碁與華碩將有5%～10%的漲價幅度，也讓市場再度關注上游電子零組件缺貨的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。