外資看大立光逆風持續 多家調降目標價、下修至2,700元

大立光（3008）首季每股純益39.62元，同時在法說會釋出4月拉貨較3月下滑，5月看起來也不好的訊息，法人對大立光今年營運看法保守；多家外資雖維持原先評等，但卻下修目標價，尤以一家美系外資將目標價由2,800元降至2,700元最低；大立光今（9）日以平盤3,100元開出後翻黑，盤中跌幅1.45%。

大立光今年第1季稅後純益53.15億元，創三季來低點，毛利率64.74%，季增0.3個百分點，表現略優於市場預期，每股純益39.62元；法說會進一步釋出5月看淡的訊息。

多家外資在法說會後的最新報告中多維持原先評等，但包括兩家日系外資，一家美系外資則是調降目標價，下修後目標價介於2,700~3,625元；另有3家外資維持原評等及目標價，介於3,000~4,200元。

美系外資認為，大立光營運在晶片短缺及升級緩慢的雙重衝擊下，持續處於逆風之下，決定下修今明年每股盈餘預估，由184元、205元下修至171元、188元，重申劣於大盤表現評等，目標價則由2,800元下修至2,700元。

兩家下修大立光目標價的日系外資中，一家認為大立光第2季營運雖然降溫，但看好新舊產品轉換後，下半年獲利可望推升，重申買進評等，目標價由4,080元下修至4,000元。

另一家日系外資表示，今年第2季到第3季Android手機零組件缺貨的影響程度較原本的預估大，另外，蘋果產品相機鏡頭價格壓力也比預估高，決定下修大立光今明年獲利估，幅度分別為13%、9%，但看好下半年Android手機規格將回到升級趨勢，重申買進評等，目標價由3,890元下修到3,625元。

另有3家外資維持對大立光原有的評等及目標價，其中，亞系外資重申中立評等，目標價維持3,000元；美系外資重申中立評等，目標價維持3,200元；歐系重申優於大盤表現評等，目標價維持4,200元。

大立光今日以3,100元平盤開出，一度下滑至3,010元，回測3,000元關卡，盤中跌幅1.45%。