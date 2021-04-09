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台積電3月營收挑戰新高 外資連四買

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電9日將公告3月營收，法人看好可望挑戰單月新高。圖／聯合報系資料照
台積電9日將公告3月營收，法人看好可望挑戰單月新高。圖／聯合報系資料照

台積電（2330）今（9）日將公告3月營收，法人看好可望挑戰單月新高，外資在營收公布前連四買，似有提前卡位跡象，同時市場也高度關注下周將登場的法說會；台積電早盤以618元開高，上漲5元，助攻台股早盤一度衝上17,000點之上，不過，隨著台積電盤中翻黑，大盤也翻黑。

台積電預估今年第1季營收127~130億美元，以27.95元兌1美元計算，新台幣營收約3,549.65～3,633.5億元；台積電累計前2月合併營收2,332.83億元，市場以第1季財測來推估，台積電3月合併營收約1,216.82～1,300.67億元就可達標。

美系外資報告看好台積電後市，預估最快在2024~2025年營收可達900億美元，可望成為全球半導體產業營收最大；美系外資預估台積電第1季營收將達3,617億元，毛利率51.5%，重申買進評等，目標價維持上看900元。

台積電單月營收歷史新高落在去年9月合併營收1,275.85億元，法人看好台積電3月營收可望再創新高；外資近期持續買超台積電，統計已連四買，台積電ADR周四收漲近3％，今日以618元開高，盤中翻黑，一度下滑至609元，盤中跌幅0.16%。

台積電 營收 外資

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