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志強-KY競價拍賣完成 公開申購價49元

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「足球鞋大王」志強國際董事長陳維家。記者宋健生/攝影
「足球鞋大王」志強國際董事長陳維家。記者宋健生/攝影

全球最大足球鞋製造商志強-KY（6768）訂4月22日掛牌上市，初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，今(8)日完成電腦開標作業，得標加權平均價為73.30元，公開申購承銷價為49.00元。

志強表示，此次參與投標的合格標單共9萬2,777筆，得標筆數有727筆。今天於證交所經由公開的方式完成電腦開標作業，順利拍賣成功。

志強預計辦理競價拍賣股數為1萬5,684張；至於公司辦理公開申購股數計5,293張，將於4月12日至14日為期三天的申購日，4月16日公開抽籤。

1992年成立的志強，2000年開始代工運動鞋及休閒鞋，2019年共生產4,300萬雙鞋子，其中足球鞋銷量達2,095萬雙，運動鞋與休閒鞋營收占69%、26%，主要客戶Adidas及Nike的營收占比，分別為53%、30%。

目前，志強在全球足球鞋的市占率達21%，並占Adidas、Nike足球鞋市占的38%及35%；換言之，平均每五雙足球鞋，就有一雙出自志強，堪稱「足球鞋大王」。

志強去年受新冠疫情衝擊，合併營收135.15億元、年減21.4%，稅後純益4.09億元，每股稅後盈餘2.35元。

法人預期，今年隨著東京奧運舉行，以及2022年足球世界盃效益提前發酵，志強營收應有高個位數增長，每股稅後純益上看5元以上。

因應客戶訂單成長，志強也加速海外擴產腳步，投資逾1,000萬美元在柬埔寨規劃的S3鞋廠，將於今年第4季量產，初期年產量可增加200萬雙，緬甸SPG鞋廠也訂2023年第4季量產，初期年產量可增加110萬雙。

另外，志強在柬埔寨規劃的Fireman大底廠，以及與Nike合作在葡萄牙設立的研發基地，都將2023年第2季投產。

足球 營收

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