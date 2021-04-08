碩天3月合併營收7.59億元 年增32.3%

碩天科技（3617）3月合併營收7.59億元，較去年同期成長32.3%。

為UPS自有品牌大廠的碩天科技，以新一代在線互動式 PFC 正弦波不斷電系統 CP1500PFCLCDa 獲得美國 The Channel Company 旗下雜誌 CRN 2020年度電源管理技術類 – 年度產品獎的肯定。

此年度獎項已連續舉辦五年，備受業界推崇，評選標準包含技術創新、財務機會與符合市場需求之程度，除編輯團隊評分外，也依據系統整合商之問卷結果評選出優勝者，充分反映業界通路合作夥伴對獲獎產品的真實滿意度。

碩天科技新一代在線互動式 PFC 正弦波不斷電系統具備可傾斜式的多功能彩色 LCD 螢幕與 USB-C 充電埠等功能，碩天美國分公司高級產品經理 Tracey McMeekin ，很高興再次被 CRN 與通路合作夥伴評選為 CRN 年度產品，並感謝通路合作夥伴的肯定，選擇透過 CP1500PFCLCDa 維持客戶的生產力並保護設備不受電力突波與停電所影響。