京元電3月營收26.66億元 創單月新高
晶圓測試廠京元電（2449）受惠半導體需求強勁，且過渡腳步比市場預期還要快，今（8）日公告3月營收達26.66億元，創歷史單月新高，累計今年第1季營收站上76.3億元，創歷史單季次高。
京元電受惠於智慧型手機相關晶片測試力道、以及車用晶片需求帶動測試回溫，再加上大客戶下單力道強勁，推升京元電3月營收達26.66億元，較2月24.05億元增加10.86%，比去年同期24.9億元約成長7%；累計今年第1季營收76.3億元，較去年同期70.01億元成長8.99%。
至於首季毛利率和獲利表現，法人預估，京元電第1季毛利率可維持在28%水準，單季獲利超過8.5億元，拚同期次高。
法人看好聯發科（2454）在今年上半年市占大幅度增加，再加上Android智慧型手機品牌，希望在蘋果推出下一代iPhone前搶下更多市占，將進一步推升聯發科動能，估計2021年聯發科對京元電的營收貢獻將躍升至25%以上。
法人推估京元電今年業績目標有望較去年成長近10%左右，續創歷史新高，毛利率上看30%到31%，獲利同樣看增10%以上，續創新高。
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