京元電3月營收26.66億元 創單月新高

每年的三、四月之交，是投資人最忙碌的季節，一方面是貫穿二○二○年的年報，含第四季季報在三月三十一日最後期限公告，從整個數據來看，去年全體上市櫃公司稅後淨利二．四六兆，這是史上最好的獲利成績單，純就純益成長來看，全體上市櫃公司從二○一九年的一．九九兆到二．四六兆，單是純益成長即高達二三．八％，這是全世界最高純益成長的市場。

2021-04-08 12:43