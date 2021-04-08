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彰銀公布3月自結盈餘 整體獲利表現佳

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
彰化銀行。（本報系資料庫）
彰化銀行。（本報系資料庫）

彰化銀行（2801）今（8）日公布3月自結盈餘，因利息收入、手續費收入表現佳，獲利相較2月來的好。

彰銀3月合併稅前盈餘為8.29億元，累計合併稅後純益為19.46億元，較上月成長24.66％，彰銀表示，獲利成長的主要原因是因利息及投資淨收益與手續費淨收益的增加所致，本月累計每股稅後純益（EPS）為0.19元。

彰銀2月自結盈餘表現不佳，多是因年節的關係，使利息及手續費淨收益減少，加上2月無投資處分利益。

上月彰銀舉行去年第4季法說會時，彰銀總經理周朝崇表示，今年營運主要提升獲利並擴增核心業務，尤其中小企業放款是強項，會持續增強該項業務，整體放款營運量以提升5-6%為初期目標；而海外為各銀行的獲利中心，不過銀行去年海外的獲利受到疫情嚴重影響與衝擊，今年海外業務重點將著重在調整授信的結構與清理不良資產。

彰銀

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