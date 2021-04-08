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台股向萬七前進 法人：台股多頭走勢不墜

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股今天在電子傳產齊揚激勵下，加權指數開低走高，拉出一根長紅K棒，終場上漲111點，漲幅0.66%。圖／聯合報系資料照片
台股今天在電子傳產齊揚激勵下，加權指數開低走高，拉出一根長紅K棒，終場上漲111點，漲幅0.66%。圖／聯合報系資料照片

台股今天在電子傳產齊揚激勵下，加權指數開低走高，拉出一根長紅K棒，終場上漲111點，漲幅0.66%，指數收在1萬6926點，與萬七僅差一步之遙，也帶動短中長均線穩穩呈現多頭排列，成交量3849億元。

今天表現強勢的類股以傳產為主，包括鋼鐵、造紙、橡膠、紡織等，其中鋼鐵指數大漲逾5%最為強勢，另外，科技股的光電、資訊、半導體族群等表現也相對出色。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，經過3月的盤整後，第二季台股持續類股輪動格局，配合之前回檔的電子股回神，擺脫盤整格局，在科技與傳產股同步走多帶動，指數持續改寫新高。接下來即將面對國內外重量級企業的2021年首季財報數據，台股方面，首先是今天登場的光學鏡頭大廠法說會，下周則由台積電接棒；美股方面，則由IBM打頭陣，蘋果、特斯拉等則預計在4月底公布財報，屆時將左右相關台股供應鏈的投資情緒。

葉獻文指出，國際半導體協會(SEMI)日前公布2月北美半導體設備製造商出貨金額達31.35億美元，年增率高達32%，反映全球半導體產業暢旺，且5G、AI、物聯網等需求成長為長線趨勢不變，預期待疫情過後，產業加速復甦，整體拉貨動能將使半導體業呈現淡季不淡，也因此目前市場對於企業財報多抱以樂觀態度，配合類股健康輪動，有助於台股多頭走勢不墜。

台股 半導體 財報

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