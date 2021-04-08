快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

可塑劑報價大漲 聯成3月營收年增九成衝新高

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

聯成（1313）受惠農曆春節後DOP（可塑劑）報價大漲，今天公布3月營收72.15億元，較2月增加83.5%，更比去年同期爆炸成長91.5%，創下單月營收歷史新高。

累積聯成今年第1季營收171.19億元，季增1.8%，比去年同期大幅成長92.6%。

聯成是全球DOP市占龍頭，DOP年產能超過200萬噸，今年農曆年後短短不到1個月，DOP價格狂飆超過三成，一口氣漲到每噸1,800美元，幫助聯成營運快速增溫。

另外DOP為PVC軟化加工的添加物，聯成在江蘇泰州也有投資60萬噸的PVC產能。由於PVC行情從去年下半年開始一路狂飆，最近報價已經漲破每噸1,500美元，比起去年上半年的低點800美元，幾乎是翻倍成長，聯成營運跟著受惠。

聯成 營收

延伸閱讀

葡萄王生技三大事業體三箭齊發 帶動3月營收月增47 %、年增9%

晉升前三大持股！南帝暴漲帶旺這檔高股息ETF

蔡明彰觀點：歐美報復性消費 鋼鐵、紡織起風了

法人觀點／華夏今年EPS 挑戰4.5元

相關新聞

台股再創高 分析師：中小型股動能強勁

台股今（8）日早盤受到電子回檔，早盤出現回檔整理，不過在買氣強，指數出現開低走高，指數10點過後拉回至平盤附近，在櫃買市...

影／黃文清：法說、財報、股利行情 台股上攻萬七

台股在美股迭創新高帶動下，指數一路看回不回，台新投顧副總黃文清表示，在股王大立光（3008）、權王台積電等重量級法說會陸...

2檔營收創新高 車用黑馬股

櫃買上周開始天天創高，本周輪到加權指數創高，至截稿日指數已經漲到16739點，而且量能溫和，還有繼續上漲的空間，這時候指數放兩邊，選股放中間，因為台股不再是台積電一個人的武林，現在各種產業、族群、類股輪番上陣，其中我最看好的就是電動車族群。

比特幣價格不斷刷新紀錄 這兩檔挖礦概念股最強勁

比特幣價格走勢兇猛，價格不斷刷新紀錄，帶動相關廠商技嘉、微星、麗臺、創意、映泰、承啟、青雲、撼訊等營運繳出亮眼成績單，股價大翻身。

台股向萬七前進 法人：台股多頭走勢不墜

台股今天在電子傳產齊揚激勵下，加權指數開低走高，拉出一根長紅K棒，終場上漲111點，漲幅0.66%，指數收在1萬6926...

拜登基建股怎麼挑？ 投顧整理三大選股主軸

美國拜登政府日前正式提出8年共2.25兆美元基礎建設計畫，將投資交通、再生能源、製造業與對抗氣候變遷。凱基投顧認為，拜登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。