可塑劑報價大漲 聯成3月營收年增九成衝新高
聯成（1313）受惠農曆春節後DOP（可塑劑）報價大漲，今天公布3月營收72.15億元，較2月增加83.5%，更比去年同期爆炸成長91.5%，創下單月營收歷史新高。
累積聯成今年第1季營收171.19億元，季增1.8%，比去年同期大幅成長92.6%。
聯成是全球DOP市占龍頭，DOP年產能超過200萬噸，今年農曆年後短短不到1個月，DOP價格狂飆超過三成，一口氣漲到每噸1,800美元，幫助聯成營運快速增溫。
另外DOP為PVC軟化加工的添加物，聯成在江蘇泰州也有投資60萬噸的PVC產能。由於PVC行情從去年下半年開始一路狂飆，最近報價已經漲破每噸1,500美元，比起去年上半年的低點800美元，幾乎是翻倍成長，聯成營運跟著受惠。
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