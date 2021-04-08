可塑劑報價大漲 聯成3月營收年增九成衝新高

櫃買上周開始天天創高，本周輪到加權指數創高，至截稿日指數已經漲到16739點，而且量能溫和，還有繼續上漲的空間，這時候指數放兩邊，選股放中間，因為台股不再是台積電一個人的武林，現在各種產業、族群、類股輪番上陣，其中我最看好的就是電動車族群。

2021-04-08 18:08