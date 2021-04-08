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茂迪3月營收雙成長 寫18個月新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

太陽能茂迪（6244）公告3月營收4.69億，較2月成長38.8%，也較去年同期成長55.06%，除了呈現雙成長表現之外，茂迪3月營收更寫下2019年10月以來新高。

茂迪3月營收為4.69億，較2月的3.38億大幅成長38.8%，也較去年同期成長55.06%，累計今年第1季營收為11.09億元，較去年同期大幅成長48.69%，今年以來國內太陽能市況火熱，廠商接單自第1季就直看下半年，其中，茂迪是市場關注的指標廠之一，今年第1季雖有上游原料價格上漲的壓力，不過，在單季營收大幅成長下，市場普遍看好今年太陽能股第1季營運表現。

據了解，目前茂迪接單也已經到今年第3季末，由於該公司近年來持續以提升技術、及產品規格為主，預料對於毛利率也正面的助益，該公司今年全年營運展望持續樂觀。

太陽能 茂迪 營收

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