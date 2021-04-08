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聯發科領軍 台股漲111點收16,926點、續創新高

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今終場收在高點，上漲111.08點，收在16,926.44點，成交量來到3,849.23億元。記者杜建重／攝影
台股今終場收在高點，上漲111.08點，收在16,926.44點，成交量來到3,849.23億元。記者杜建重／攝影

台股今（8）日開低走高，午盤過後多方再起攻勢，台積電（2330）回到平盤之上、聯發科（2454）站上千元大關，加上聯電（2303）、國巨（2327）等助攻，帶動指數終場收在高點，上漲111.08點，收在16,926.44點，續改寫新高表現；成交量能放大，來到3,849.23億元，為3月19日以來最大量。

加權指數早盤開低，且在台積電回測5日均線、鴻海（2317）等權值股承壓下，指數一度來到16,735點，隨後多方逢低進場拉抬，台股成功翻紅，並且持續向上刷新新高紀錄，盤中最高來到16,926.72點，高低震盪191點。

國際股市方面，美股期貨盤中領頭上揚，帶領上證、港股及韓股走揚，日股則持續在盤下震盪。

盤面上，鋼鐵股今日續領風騷，大漲5.1%，中鴻（2014）、中鋼構（2013）、第一銅（2009）、燁興（2007）等強攻上漲停板價位、中鋼也以上漲4.6%作收；此外，造紙類股漲逾3%、紡織、機電、橡膠類股均漲逾2%。表現較弱勢的有：金融、網通、生醫等族群。

就權值股來看，台積電開低走高，1點後買單再起，成功由黑翻紅並且收在今日最高點，上漲3元或0.49%，收在613元；聯發科也在午盤左右站上千元大關，以上漲22元或2.2%，收在1,020元，續創新高；國巨也重返季線之上、大立光（3008）也啟動跌深反彈，今日向上挑戰收復5日均線未果。

而中小型股表現持續亮眼，環球晶（6488）股價續創新高，上漲5.71%或45元，登上800元大關，收在832元；光洋科（1785）漲逾5%；驊訊（6237）及合晶（6182）漲逾9%，帶動櫃買指數上漲2.42點或1.14%，收在213.8點，續改寫2007年8月11日以來新高。

展望後市，元富投顧認為， 首季外資大賣台股超過3,400億元，其中台積電就賣超53萬張，如今在美債走穩，美國科技股股價修正也暫時告一段落，外資開始回補台積電等大型電子股，大盤站穩在「萬六」上，短期震盪難免，但市場看多的氣氛不變，在台積電、聯電、鴻海等權值股也撐住大盤指數，因此4月依然是震盪趨堅、類股輪漲的行情。

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