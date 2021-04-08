志強-KY公開申購價49元 4月12日起進行公開申購

國際知名運動品牌鞋類供應商志強-KY初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。公司表示，本次參與投標的合格標單共92,777筆，得標筆數727筆，上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為73.30元，公開申購承銷價為49.00元。

志強-KY依規定，先行保留1張供財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認購外，其餘辦理競價拍賣股數總計15,684張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今（8）日開標得最低得標價70.00元，最高得標價96.00元，計算得標加權平均價為73.30元。

志強-KY競拍最低承銷價（亦即競拍底價）為42.61元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.15倍為上限，本次辦理公開申購價格為49.00元。公司辦理公開申購股數計5,293張，將於4月12日至4月14日為期三天的申購日，4月16日將公開抽籤。

志強-KY為國際知名運動品牌鞋類供應商，資本額17.43億元，以代工知名國際品牌包括Adidas、Nike等的鞋類產品製造為主要業務，產品可區分為運動鞋、休閒鞋及球類三大類，銷售市場以歐美為主。公司每年銷售約4,000～4,300萬雙鞋，其中又以足球鞋為大宗，年銷售量大約2,000～2,100萬雙，占足球鞋市場約20～21％，且分別占兩大龍頭品牌Adidas和Nike足球鞋製造的38％和35％。