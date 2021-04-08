子公司擬A股掛牌 天鈺盤中漲停鎖死、創歷史天價

鴻海（2317）集團面板驅動IC設計廠天鈺（4961）旗下子公司深圳天德鈺科技擬向中國證監會申請首次公開發行A股，預計將在上海或深圳證券交易所上市交易；天鈺今（8）日開高走高，衝上漲停371元鎖死，創歷史新高，漲停或市價追價買單合計超過1,300張。

天鈺董事會通過旗下子公司深圳天德鈺科技將在中國上市，天德鈺將發行上市的新股，股票面值為每股1元人民幣，根據上市地相關法規，將發行新股的股數，約占天德鈺發行後總股本10%，預計天鈺持有天德鈺的比重將由目前的61.15%，降至55.04%。

天鈺股價從去年11月底約40元左右一路上漲以來漲幅逾8倍，股價表現在鴻海集團股中相當亮眼，子公司天德鈺科技擬在中國A股掛牌消息激勵下，今日以358元開高，早盤略有震盪後急拉上漲停371元，創歷史新高價，漲停及市價追買單超過1,300張。