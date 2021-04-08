台股續刷新高 蔡鎮村：審慎樂觀大盤趨向

今（8）日在美國科技股收低，日股開低之下，台股開低後，但在聯電（2303）、國巨（2327）、環球晶（6488）多檔個股三月營收創新以及大立光（3008）反彈給大盤信心，引領加權指數再度創新高點。

台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，在清明節過後，加權指數的漲幅超過280點或1.6%，遠高於卅年來的平均漲幅，然而權王並未同步走高影響之下，大盤受到壓抑，漲幅收歛，一度回跌到盤下。但大盤VIX指標不漲反跌的情況，避險需求不積極，投資人可審慎樂觀大盤趨向。

蔡鎮村表示，清明節後，在股東常會軋空回補及外資認錯買回，大盤驚驚漲，將清明節後變盤的無稽之談抛之腦後。然而股東常會之前的融券密集回補日及月營收公告近尾聲，軋空力道將降低，但接續為季營運報告，將是近期大盤方向球。以今天下午股王大立光最為市場所關注，因此，交易人以逢低布局，急漲平倉以提高勝算策略為宜。

聯準會公布會議內容紀要，Fed官員提高對經濟增長和通膨的預測，並重申維持寬鬆政策，稱美國經濟可能需要一段時間才能取得實質性進展，Fed不會僅僅根據預測調整貨幣政策，加上拜登透露企業稅率有談判空間，為推升股市多了不少想像空間。