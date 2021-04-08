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台股震盪整理 跌28點開在16,786點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（8）日呈現高檔整理。 中央社
台股今（8）日呈現高檔整理。 中央社

昨日美股狹幅整理，四大指數收盤漲多跌少，而台股今（8）日呈現高檔整理，開盤下跌28.8點，開在16,786.56點，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等電子權值股壓在盤下震盪。

在美股方面，受惠美國CDC表示郵輪可望於夏天重新啟航，帶動郵輪、航空股於早盤表現強勁。加上拜登總統表示企業加稅幅度可以有討論空間，且聯準會FOMC會議記錄沒有意外內容，因此提振科技巨頭FAANG與微軟開高走高，推升標普500指數收盤再次創下歷史新高。

終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲16.02點，或0.04%，收在33446點；標普500指數上漲6.00點，或0.14%，收在4079.95點；Nasdaq指數下跌9.53點，或0.06%，收在13688.8點；費半指數上漲0.36點，或0.01%，收在3266.46點。

展望後市，日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，台股基本面擴張無虞、資金面維持寬鬆，支撐台股高檔震盪，展望2021年，根據機構法人預估，台股上市櫃企業獲利可再創新高約2.64兆元，預期明年發放的現金股利上看1.8~1.9兆元。股利與獲利兩大利多，使台股成為參與多頭行情的最佳選擇。

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