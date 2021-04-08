面板雙虎漲不停 外資喊3字頭驚天價

面板雙虎股價沒有最狂、只有更狂。摩根士丹利出具報告指出，面板業三大利多加持，繼今年首季報價大漲，接下來第2季還會「月月漲」，且漲勢看到下半年無虞，台灣面板雙虎群創（3481）、友達（2409）受惠有機會繳出大幅擊敗預測的好成績，今年每股純益（EPS）分別上探4.5元、3.8元，為此一舉將雙虎目標價喊上31元、30元，為市場首度把雙虎目標價推升逾「三」字頭。

值得注意是，摩根士丹利還更新對雙虎「樂觀情境」的目標價，在群創獲利更加看好下，該目標價高達43元，友達則提高到38元。此前該券商較看好友達，皆給予領先的目標價，但現階段更樂觀群創表現。

摩根士丹利表示，面板業三利多強攻，自去年下半年轉旺後，榮景依舊值得期待。這三大利多包括市場需求更強勁更紮實，供應商即使庫存低於平均還持續在第1季加速去化；面板驅動IC等零組件大缺貨，供應商只能滿足約85%的需求，且缺料看到下半年；經歷韓場整頓等產能調整，目前面板供需更健康，使留存下來的供應商更能充分受惠漲價效益。

摩根士丹利指出，相關利多將使面板報價在第1季大漲後，第2季逐月上漲，單月漲幅估達3-5%，推動第2季較首季的漲幅超過一成以上。更重要的是，原先該券商沒有明確點出下半年行情，現看好漲勢至少持續到第3季，而第4季雖可能高檔拉回，但原因來自季節性需求調整，並非供過於求。

摩根士丹利強調，這波面板景氣彈升，愈來愈走向結構化趨勢，不只是景氣循環而已。特別是近期中國官方對面板業的補助態度調整，不再熱衷補助大型LCD面板廠，當地供應商在取得領先地位後，也轉向聚焦獲利能力取代市占擴張，支持未來幾年的產業結構持續改善。

對照台灣供應鏈，摩根士丹利看好，群創、友達今明兩年都會大賺，除雙虎今年EPS分別上看4.57元、3.87元，2022年EPS也預估達4.17元、3.77元，目標價一口氣喊上「三」字頭。