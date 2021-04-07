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領漲十大績優生 貢獻台股38點

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台股今（7）日續揚，資金積極於盤面尋找機會，各族群皆有表現機會，友達（2409）、群創（3481）等十個股後市看佳，吸引資金敲進，股價偏多創造指數走揚空間，彌補台積電（2330）等部分權值股的溫吞表現，為盤面多方焦點。

據統計，友達、群創、中鋼（2002）、鴻海（2317）、亞德客-KY（1590）、聯詠（3034）、聯電（2303）、陽明（2609）、台塑化（6505）、南帝（2108）等為貢獻台股前十大的標的，涵蓋面板、半導體、傳產、航運等，其中友達貢獻6.48點第一，群創貢獻5.87點第二，中鋼貢獻4.91第三，其餘標的則有4.55~1.87點不等的貢獻，十檔共計為台股帶來38點的上漲空間。

電子股中，面板因各應用價格持續上升，牽動買盤積極卡位相關供應鏈，友達、群創雙雙拉出長紅；傳產方面，亞德客-KY受惠自動化需求提升，今年營運樂觀，外資券商相繼上調目標價，股價偏多反映，為漲幅最強的台灣50成分股。

法人分析，就產業變化而言，台灣廠商樂觀看待今年景氣和訂單，晶圓代工、面板和DRAM漲價，廠商提前備料，以因應大排長龍訂單，加上全球貨幣持續寬鬆、市場偏多的樂觀氣氛，科技及傳產類股出現輪動，第2季仍會有強勢股冒出頭，值得投資人留心。

群創 友達

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