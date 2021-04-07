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聯合再生3月合併營收14.7億元 月增114%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

聯合再生(3576)今（7）日公布3月合併營收為14.67億元，月增114%，年增21%，營收成長主係台灣客戶拉貨力道強勁，模組出貨量增加，出售美國案場開發權，交易金額約270萬美元，另外國內太陽能案場趕裝，也挹注工程收入。

聯合再生累計今年首季合併營收為30億元，年增0.61%。公司表示，將持續以高品質的品牌模組支持台灣太陽能終端市場的需求外，並將以開發太陽能系統並長期營運為新的策略方向，從去年第4季起國內標案已累積取得約200MW（百萬瓦），海外太陽能案場新開發也累積約500MW。

聯合再生目標三年內將開發、建置並持有約500MW的太陽能電站資產，五年內持有太陽能電站資產規模可達1GW，可望提升台灣綠能供給，讓台灣人民享有清潔的綠色能源，為地球的永續盡一份心力。

太陽能 營收

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