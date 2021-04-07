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外資狂買超友達、群創合計21.17萬張 股價飆近10年新高

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今（7）日收16,815.36點，再創收盤歷史新高，面板雙虎漲勢亮眼，雙雙飆上2011年6月以來新高價作收，外資更是單日狂買超友達11萬7,157張，高居個股買超冠軍，合計外資今日買超雙虎達21萬1,721張。

台股續創高，今日盤面上吸金焦點首推面板雙虎，友達（2409）終場收在23.2元，上漲2.05元，漲幅9.69%，成交量37萬1,694張，股價創近10年新高，外資則是狂買超11萬7,157張，終止連四賣，投信買超4,111張，連七買，自營商買超5,385張，合計三大法人買超12萬6,653張。

群創（3481）收在23.5元，上漲1.8元，漲幅8.29%，成交量達60萬173張，創近10年新高價，外資今日買超94,965張，終止連四賣，為外資單日買超個股亞軍，投信買超5,365張，連三買，自營商買超3,923張，合計三大法人買超10萬3,853張。

台股續寫收盤新高，以16,815.36點作收，三大法人買超83.02億元，其中外資買超64.57億元，投信賣超4.77億元，自營商買超（合計）23.22億元。

統計今日外資買超前十大個股依序是友達、群創、中鋼（2002）、彩晶（6116）、長榮（2603）、聯電（2303）、華邦電（2344）、華航（2610）、菱生（2369）、中信金（2891）等，面板股成為外資買超標的之外，聯電也獲外資青睞，今日買超16,076張，連三買。

聯電今日開高走高，收在51.5元，上漲0.8元，漲幅1.57%，外資連三買，投信買超3,498張，自營商買超2,864張，合計三大法人買超22,438張；3月營收交出好成績，3月合併營收166.19億元，月增11.18%，年增14.06%，創歷史新高；累計今年前3月合併營收470.97億元，年增11.43%，同步寫下歷史新高。

台積電（2330）今日開高震盪，收在610元平盤價位，外資買超3,425張，連三買，投信賣超267張，自營商買超285張，合計三大法人買超3,443張。

外資 三大法人

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