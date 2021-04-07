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美國REITs漲聲響起 法人：未來兩年可望走長多行情

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美國REITs利多匯集，近期RMZ指數（美國REITs指標）表現明顯優於道瓊、費半、Nasdaq、S&P500等四大指數，為近五年來少見，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，拜登上任後加速疫苗施打進度，加上1.9兆經濟刺激方案助攻，美國經濟將加速復甦；目前美國REITs股利率水準3.2%與公債利差高達160bp，遠高於歷史平均130bp，將有利REITs展開補漲行情，未來二年美國REITs可望走出長多行情。

李文孝指出，近期市場疑慮最大的美國公債殖利率攀升問題，預期對股市影響短暫且對REITs衝擊有限，主要原因在於拜登上任首要任務是刺激經濟及提振勞動市場，目前美國失業率雖有下降，但仍未回復至疫情前的水準，因此，預期短期內聯準會不會採取升息或縮減QE動作。

另外，2021年市場投資風格轉變，資金明顯轉進價值型產業，REITs租金得以隨通膨調升及高股利率優勢，深獲市場抬愛，今年來股價表現強勢，預期RMZ指數今年有機會向上挑戰去年高點1,350點，長線甚至有機會挑戰1,500點關卡，建議在1,200點以下可逢低分批布局。

李文孝表示，美國REITs企業去年第4季財報公布約六成優於預期，就產業類型表現分析，成長型產業如工業、數據中心、通訊等因評價較高而大幅修正，但也提供絕佳回補進場點；價值型產業如住宅、零售、旅館等基本面最差點已過，股價將持續落後補漲，操作上，可著重布局工業及零售類股，並逢低加碼住宅及旅館，減碼利率敏感性個股。

美國經濟 拜登 公債

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