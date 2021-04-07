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台股續飆新高收漲75.49點 三大法人買超83.02億
台股今（7）日開高震盪，一度衝達16,816.34點，再創新高，台積電（2330）開高收在平盤，鴻海（2317）、聯電（2303）、聯發科（2454）領軍推升大盤表現，但受到創高後的調節賣壓影響，盤中也曾兩度翻黑，最低下滑至16,715.32點，不過終場仍是寫下收盤新高，以16,815.36點作收，上漲75.49點，成交量3,400.03億元；三大法人買超83.02億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超64.57億元，投信賣超4.77億元，自營商買超（合計）23.22億元，其中自營商（自行買賣）買超14.29億元，自營商（避險）買超8.93億元。
台股今日以16,771.35點開高，盤中再創新高，台積電開高震盪，收在610元平盤，聯發科以1,005元開高，一度拉升至1,010元，可惜未能守住千元價位，收在998元，上漲3元，鴻海收123.5元，上漲1元，傳產股由鋼鐵股、電機股、運輸股、橡膠股等領軍，助攻指數再翻紅，尾盤收在16,815.36點，漲幅0.45%。
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