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外資抱股過節 大買154億

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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美國總統拜登釋出2.3兆美元的基礎建設計畫、台積電宣布再投1,000億美元全球擴廠的雙利多帶動，市場增進抱股過節信心，在台積電領盤站回600元、外資回補154億元下，台股昨（1）日創下盤中、與收盤新高紀錄，上市櫃合計總市值攀升至55.6兆元新高。法人看好台股節後續強、拜登基建概念股，提醒假期間留意美國蘋果等科技股價走勢。

台股昨天開高走高，在台積電領漲下，最高上攻至16,602點，再創盤中歷史新高，而台積電則在外資回頭大買2.25萬張推升下，大漲15元收602元，貢獻指數漲點約127點，使得終場加權指數上漲140點收16,571點創收盤歷史新高，成交量略減至3,267億元；櫃買市場指數在內資力挺下，終場上漲1.10點收207.39點，續創2007年8月以來新高。

也因上市櫃兩市同步再創歷史與波段高點，市、櫃市值也同創新高，分別為50.7兆元與4.9兆元。

盤中亮點股為富邦媒，早盤一度衝上1,000元，重現久違「八千金」榮景，但因清明長假在即，尾盤仍是收跌32元收958元；下周將舉行法說會的股王大立光則是在法人看淡其接續營收與毛利率表現，下跌35元收3,175元，跌破季線3,198元支撐；鴻海則是持續遭外資第二日調節7,166張，股價下跌2.5元收121.5元，跌破月線123.2元。

台積電 台股 外資

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