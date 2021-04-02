十大強勢股 法人追捧

三大法人同步進場推升，台股清明節前表現活絡，昨（1）日盤中最高價、收盤價雙創歷史新高，長榮、華邦電等三大法人同買股強勢收漲，後市可望續挾籌碼優勢，於節後領銜多方。

外資昨日為台股主要多方推手，在集中市場轉為買超154億元，從買超金額來看，以台積電135億元為主，占總買超金額的八成以上，共計2.2萬張，是去年11月16日買超2.5萬張以來最多，其餘買超金額逾10億元以上的還有南亞科、長榮、台達電等三檔；若依張數來看，除了以上四檔，外資昨日大舉加碼逾萬張的個股，還有華邦電2.7萬張、旺宏1.7萬張、以及長榮航1.2萬張。

內資方面，投信買超9億元，計已連五日買超，今年以來買多賣少，累計買超294.7億元，昨日以敦泰最為投信青睞，敲進6.7億元的資金最多；自營商小幅買超10億元，買超華邦電3.2億元最多。

三大法人昨日同步卡位買超逾百張的個股，則有長榮、華邦電、旺宏、中鴻、京元電子、裕民、力山、松翰、聯強、大聯大等十檔，合計買超長榮4.2萬張第一，華邦電3.8萬張居次。