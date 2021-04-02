金融三業 變相減碼台股

根據金管會昨（1）日公布最新統計，金融三業（銀行、保險、證券）2月底止合計持有台股市值達到2兆3,293億元，較2020年底增加1,538.47億元，增加約7%。

但若以台股指數同期增幅8.3%來看，實質上卻是減碼，尤其證券業與保險業「落跑」速度最快，散戶投資要小心別當台股高點的最後一隻白老鼠。

不過，金管會官員表示，若依法規投資上限來看，銀行、證券和保險業三大金融業，還可加碼台股的銀彈空間尚達8.3兆元，其中保險業投資股票、公司債等，以可運用資金35%為限計算，扣除後還有7兆4,802億元加碼空間，也不排除在台股回檔時可勢機加碼。

圖／經濟日報提供

金管會昨日晚間公布三大金融業投資台股狀況，統計至2月底止，金融三業共持有台股部位近2.33兆元，其中以保險業2兆772億元最多，其次是銀行2,583億元，但銀行業是以取得成本計算，其餘證券與壽險是用市值計算。

因此這一波驚驚漲，銀行業是最挺台股，跟去年底的2,042億元相較，短短二個月就「實質」加碼了531億元。

銀行局表示，若以銀行業投資股票以核算基數（接近淨值）30%來算，扣掉公司債後可投資空間還有8,284億元。

今年前二月台股加權指數大漲約8.29%，若以證券商或壽險業去年底台股市值部位計算，持股水位理應走高。

但證券商和壽險業卻選擇在這波台股高漲中選擇「落跑」，2月券商投資台股市值達533.59億元，比去年底534.12億元投資水位還低，若以今年前二月台股大漲來看，券商前二月實際上是擴大減碼。

壽險業2月底投資台股市值1兆9,572億元，雖比去年底1兆8,597億元水位高，但若以今年前二月台股漲幅計算，壽險業者仍減碼500億到600億元左右。

合計光是券商和壽險業前二月就減碼超過550億到650億元，似乎見到獲利了結、落袋為安的操作策略。