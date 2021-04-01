寶成公告 擬處分精英電腦1.8萬張股票

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

全球製鞋龍頭寶成（9904）今（1）日公告，擬處分精英電腦股

權計不超過1.8萬張，這也是寶成集團近期第三次處分精英電腦

股權。寶成表示，此次處分持股，主要基於「實現投資收益」為

考量。

精英電腦自去年底以來股價一路走揚，今天以31.4元、上漲0.35

元作收；值得注意的是，精英電腦今年將改選董事，而寶成集團

目前擁有二席董事，近期陸續大量處分持股，是否影響未來董事

席次，備受矚目。精英電腦目前最大股東為大同公司。

據了解，寶成集團去年底持有精英電腦股權約19.5%。上月26日

，寶成代持股100%的子公司寶祥投資，公告處分精英電腦1萬711

張股票，緊接著31日又代持股99.6%的倍利開發公告處分精英電

腦1萬623張股票。

上述兩家子公司處分精英電腦股權，總交易金額合計7.06億餘元

，合計處分利益約2.67億餘元。

目前，寶成持有精英電腦7萬66張股票，持股比重約12.57%，預

計此次處分1.8萬張之徵，持股比重將降至9.34%。而寶成集團合

計持有精英電腦股權，也將由去年底的19.5%降至12.31%。

據了解，寶成集團除了寶成、倍利及寶祥之外，另一家松明投資

也持有精英電腦股權，目前持股數2,147張，持股比例約0.39%。

寶成

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