台積電領軍 台股漲140點收歷史新高16,571點

亞洲主要股市走高、台積電（2330）回神，帶動台股今（1）日開高走高，盤中大漲百點，終場上漲140.15點，收在16,571.28點，收盤創下歷史新高價，成交量3,224.95億元。

台股今日在多方發動攻勢下，指數改寫新高紀錄，盤中最高達16,602點。盤面上，晶圓雙雄今日再啟攻勢，挑戰季線關卡，台積電站回600元大關，終場上漲15元，收在602元、聯電（2303）也上漲0.3元，收在50.5元；不過聯發科（2454）、鴻海（2317）以及大立光（3008）則表現疲弱，紛紛由紅翻黑。

今日盤面焦點在航運、記憶體等，表現強勢，此外，中小型股持續攻高，帶動櫃買指數續創波段新高，終場以上漲1.10點，收在207.39點，為2007年8月15日以來新高。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，時序進入4月，持續關注美國十年期公債的波動，預期對於股市影響性將漸漸淡化，若後續出現美國十年期公債攀升但美國科技股不跌反漲時，顯示利空消化完畢，外資有機會回頭買超大型電子股，帶動台股續攻，短線上布局首選傳產股及中小型電子股。