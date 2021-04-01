快訊

搭Uber大直到大安竟繞道五股 女學生驚魂1小時跳車逃生

台積電先進製程的未來 藏在一座台南的氫氣廠

台積電領軍 台股漲140點收歷史新高16,571點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

亞洲主要股市走高、台積電（2330）回神，帶動台股今（1）日開高走高，盤中大漲百點，終場上漲140.15點，收在16,571.28點，收盤創下歷史新高價，成交量3,224.95億元。

台股今日在多方發動攻勢下，指數改寫新高紀錄，盤中最高達16,602點。盤面上，晶圓雙雄今日再啟攻勢，挑戰季線關卡，台積電站回600元大關，終場上漲15元，收在602元、聯電（2303）也上漲0.3元，收在50.5元；不過聯發科（2454）、鴻海（2317）以及大立光（3008）則表現疲弱，紛紛由紅翻黑。

今日盤面焦點在航運、記憶體等，表現強勢，此外，中小型股持續攻高，帶動櫃買指數續創波段新高，終場以上漲1.10點，收在207.39點，為2007年8月15日以來新高。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，時序進入4月，持續關注美國十年期公債的波動，預期對於股市影響性將漸漸淡化，若後續出現美國十年期公債攀升但美國科技股不跌反漲時，顯示利空消化完畢，外資有機會回頭買超大型電子股，帶動台股續攻，短線上布局首選傳產股及中小型電子股。

台積電 台股

延伸閱讀

台股大漲107點開在16,538點 創歷史新高

英特爾策略大轉彎 最大贏家就是它！

外資回不台股 哪類股可望應聲起漲？

台積電ADR大漲2.8% 較台股溢價率擴大至14%

相關新聞

超值銅板股大集合 精選15檔20元以下小飆馬

低價銅板股有多吸引人？回顧去年台股漲幅前10名的飆股，在去年初的股價統統不到50元，可見低價銅板股就是「漲倍飆股」的大本營，快來看看現在盤面上有哪些小飆股黑馬？

掌握高檔存股行不行？ 善用6心法 領息兼抗風險

隨著盤中零股交易制度開放實施，存股儼然成了股民的新國民運動，甚至有不少人在問，萬五以上還可以存股嗎？然存股真有這麼好？這麼容易？其中會不會有我們不知道的迷思？

年報放榜！一張表看12檔三率齊升的高成長股 為季報行情預做準備

去年以來台灣的景氣一枝獨秀，且今年依舊亮眼，而年報就是展現去年業績的成績單，因此去年成長力道強、今年業績也不錯的公司，就值得投資人積極布局。

外資回不台股 哪類股可望應聲起漲？

台股週一(3/29)打了漂亮的一仗！在台積電(2330)領軍衝鋒下台股指數盤中大漲逾200點，逐步逼近台股歷史高點，終場收漲170.09點，漲幅1.04%，並留下一個多方缺口，遠勝於其他亞洲股市表現...

台積電劉德音示警28奈米供過於求 美系外資驚訝

台積電（2330）今（1）日再戰600元關卡，針對董事長劉德音日前示警28奈米供過於求，產業重複下單一事，美系外資在最新...

拜登撒大錢 台股誰受惠？

拜登月初推動1.9兆美元紓困案，擬砸3兆美元振興美國方案，其中包含能源政策、基礎建設以及發展半導體業晶片、5G通訊科技等，拜登預計斥資4000億發展新綠色能源，太陽能被認為是此波受惠族群之一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。