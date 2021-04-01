台積電劉德音示警28奈米供過於求 美系外資驚訝

台積電（2330）今（1）日再戰600元關卡，針對董事長劉德音日前示警28奈米供過於求，產業重複下單一事，美系外資在最新報告中坦言對這個評論感到驚訝，認為邏輯半導體仍處於向上週期，預估明年後全球產能供給才會增加，重申台積電加碼評等，目標價也維持在上看668元。

劉德音日前出席台灣半導體產業協會（TSIA）年度會員大會後表示，因為三大因素造成目前全球晶片短缺，在不確定因素增加下，更出現重複下單的情況，成熟製程例如28奈米看起來供不應求，但其實全球產能仍大於需求。

劉德音示警有重複下單風險及28奈米供過於求，美系外資則是有不同的看法，認為包括，WiFi單晶片、RF收發器、記憶體控制IC、圖像處理器、AMOLED驅動IC等仍受限28奈米產能供給不足。

美系外資表示，整體來看，目前邏輯半導體仍是向上週期，預估平均單價、獲利提升將可望持續到今年底，預估供給增加的時間恐要到明年，重申台積電加碼評等，維持目標價上看668元。

台積電今日以598元開出，上漲11元，午盤過後一度拉升至600元，上漲13元，盤中漲幅2.21%，站上5日線及月線。