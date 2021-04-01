台股創新高 權證交投熱絡

每年的第一季末應該是投資人最忙碌的季節，上市公司陸續公布年報，同時也公布股利政策，此時正是投資人用心檢視企業最好的時機，每年的這個時候，我總是準備好筆記本，仔細記錄每一家公司公布的ＥＰＳ，還有配發的股利政策，就像是每一年度的健檢一般，這是檢視企業最好的機會。

2021-04-01 08:25