台股創新高 權證交投熱絡
台股今（1）日在刷新歷史新高紀錄，早盤碰到16,600關卡，帶動盤中權證成交金額維持熱絡表現，來到28.84億元，占大盤成交金額比例為1.14%；而認購權證成交金額比例持續在90%之上，達96.07%；而認售成交金額則降至3.93%。
標的股權證金額前五名為長榮（2603）、華邦電（2344）、鴻海（2317）、台積電（2330）以及加權指數。受惠於買盤追捧，華邦電、加權指數、中鴻（2014）、旺宏（2337）、南亞科（2408）、創意（3443）等午盤前成交金額已超越昨日全日總量。
盤面上，中低價位股受到買盤關注，帶動連結中鴻的中鴻國票07購01（079059）成為盤中交投最熱絡的權證。
展望後市，法人認為，台股在獲利創新高、資金行情旺、關鍵技術優勢支撐下，可望持續推升多頭走勢。扣除晶圓代工產業後，電子其餘次產業今年獲利年增率預估17%，優於去年的8%；傳產股去年獲利年增率約18%，今年可望上看27%，企業獲利創新高成為台股續漲的重要關鍵。
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