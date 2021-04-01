台股創歷史新高 蔡鎮村：不必急著降低持股
集利多於同日，台股今（1）日開高走高，早盤加權指數挻進16,602點，創歷史新高點，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，在清明長假因素，VIX降幅有限，造成小幅獲利回吐及避險賣壓。展望後市，持審慎樂觀態度，操作上不必急於降低持股。
在2020年獲利創歷史新高，半導體漲價潮，美國總統拜登提出2.2兆美元基礎建設振興計劃，台股勢如破竹，但鴻海（2317）集團股相對多勢，造成其它電子指數跌幅相對較大。而清明節之後，密集3月營收公告，依慣例，營收成長者提前公告，是否能夠淡季不淡，就看第1季合計營收公告見真章。
蔡鎮村表示，3月外資賣超集中市場達1,509億餘元，加權指數漲477點或2.99%，顯示內資較積極布局投資。依卅年來清明節後一日及五日內，漲的比例約有七成，近十年有六成，因此投資人宜審慎樂觀應對，似乎不必急於降低持股，為因應不確定風險，或配合選擇權避險部位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言