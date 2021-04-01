不是開玩笑！期富邦VIX淨值破2元 下市警鈴響

美股高檔震盪，恐慌指數「VIX」一度大漲後再度狂跌，台股中的期富邦VIX（00677U）淨值跟進跌跌不休，「愚人節」4月1日首度出現2元以下的估計淨值，開盤後驚見1.97元的「1字頭」數字，這也代表期富邦VIX恐進入清算倒數期，若接下來連30天都不及2元，富邦投信須申報清算。

近期美股暴漲暴跌，VIX指數3月中大跌後一度強彈，但恐慌情緒很快又隨股市反彈驟降，使期富邦VIX大漲後再度狂跌，本報曾採訪法人估算，若期富邦VIX無法連續回升，最快一、二周內跌到2元之下。到3月底，該ETF淨值已跌到2元整數關，面臨2元保衛戰。

31日晚間拜登宣布調高企業稅，美股雖然震盪但沒有大跌，VIX持續下跌，富邦投信1日開盤前，結算期富邦VIX的開盤估計淨值為1.98元，正式跌落2元之下，開盤後估計淨值繼續低於2元，最低探1.97元，該ETF進入清算倒數期的警鈴也大響。

需要留意的是，主管機關審視清算門檻，是依投信公司收盤後結算的淨值為準，開盤和盤中預估淨值不影響，主要作為交易參考。但通常台股開盤時段的美股電子盤變化不大，因此盤後結算的淨值一定程度連動估計值，投資人在預估淨值跌落2元之下，應更加留意1日及近期收盤後結算的淨值是否跟進且持續低於2元。

若期富邦VIX淨值接下來連30天都沒大漲彈回2元之上，平均淨值低於2元，富邦投信須依規定申報清算，到通過審查及公布下市日，投資人仍可於下市前交易該ETF，選擇是否做賣出或參與清算。

期富邦VIX目前溢價仍達13%，盤中股價持續高於2元，因此投資人從股市中無法看出清算風險。

對此富邦投信已自該ETF 淨值跌落3元之下，數度發布新聞稿和官網加強宣導，投資人應注意其淨值可能有清算的風險。

另富邦投信每日會在官網公告，期富邦VIX近30天的平均淨值，投資人也能藉此掌握交易風險。