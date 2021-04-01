元富證宣布 獲美國國稅局合格中介機構資格

新光金控（2888）旗下元富證券長期積極耕耘海外市場，商品包括股票、ETF、特別股、債券等，除不斷在系統上精進升級外，今(1)日宣布取得美國國稅局合格中介機構（Qualified Intermediary，簡稱QI）資格，並追溯至2021年1月1日起適用，投資人透過元富證券複委託交易美國市場的債券、特別股或債券ETF，獲配美國國稅局認可具利息性質（Exchange Traded Debt，ETD）的配息將免扣繳30％稅款，有助於提升投資人的投資收益，投資美國市場更加便利。

美國金融市場向來是全球投資熱點，現今資產配置全球多元化的趨勢下，使複委託業務量能逐年攀升，根據券商公會統計，2020年台灣全年複委託交易總額高達3.79兆元，年成長率55%，儼然成為國人投資的重要管道，其中又以配息型商品深受投資人青睞。根據美國稅法，國內投資人投資美股，需依最高稅率30％就源扣繳，但針對如直接持有債券之配息無預扣稅，且部份債券

ETF的配息若屬於利息性質，非QI的券商必須先預扣30％的稅款，再由投資人自行向美國稅務局申請退稅，其過程花費的時間及費用徒增投資人成本及困擾。

元富證券總經理李明輝表示，元富一直致力於拓展海外市場與提供客戶優質服務，其複委託交易除包含美國及香港前二大市場外，進一步囊括日本、新加坡、加拿大、澳洲與英國等國際主要金融市場，以滿足客戶之多元需求。元富2020年複委託新開戶數較2019年成長231%，為歷年來新高，展望2021年，將以完善不同風險商品，滿足多元理財需求，提供客戶掌握全球金融投資機會之專業機構為目標。

鑒於國內複委託海外交易仍持續熱絡，元富證券依產業、地區、屬性區分為五大類，並從其中挑選具代表性且流動性佳的精選海外ETF標的，供投資人可依照自己的風險屬性自由挑選，藉以滿足客戶的投資需求。元富證券特別推出美股ETF活動，於4月1日至6月30日活動期間，凡交易指定之美股ETF標的，每筆交易不限金額、不限股數，可享手續費優惠專案。