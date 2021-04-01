台股大漲107點開在16,538點 創歷史新高

台股今（1）日改寫歷史新高紀錄，早盤跳空開漲，大漲107.15點，開在16,538.28點，在台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）等走揚帶動下，加權指數最高來到16,602點。

在美股方面，昨日美股表現分歧，四大指數收盤漲多跌少。由於美國新冠確診人數小幅上升，且法國再次實施全國性防疫封鎖，拖累能源、金融、旅遊等類股表現，資金再次轉進大型科技股，FAANG與微軟普等遍上漲超過1%，且市場期待拜登公布基建案，如：鋼鐵、新能源車、綠能持續表現強勁，帶動標普 500盤中觸及歷史新高。

終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌85.40點，或0.25%，收在32981點；標普500指數上漲14.33點，或0.36%，收在3972.89點；Nasdaq指數上漲201.48點，或1.54%，收在13246.8點；費半指數上漲80.39點，或2.64%，收在3124.94點。

展望後市，統一投顧指出，台股指數呈現均線多頭排列，技術指標轉佳。且全球疫情逐漸趨緩，加上Fed維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。考量台股3月營收即將公布，且隨即重量級法說登場，加上第1季的財報利多加持，有助推升台股再創新高。