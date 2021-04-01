史上最強 上市櫃去年賺逾2.4兆

無懼新冠肺炎衝擊，上市櫃公司去年全年獲利創歷史新高、去年第4季7,648億元獲利為同期最佳。全年稅後純益達2.46兆元，年增21.9%，並有113家公司大賺逾一個股本，大幅高出前年的83家；226家每股純益創新高、超過前年的149家。

展望今年，摩根士丹利、瑞銀證券及凱基投顧等皆預測，台股企業獲利還會挑戰新高，成長幅度上看15-20%。基本面自疫情谷底回升的傳產業彈升幅度最大，獲利增幅約五到六成，次為科技業增兩成，金融業成長低至中個位數，產業動能全面提升。

摩根士丹利指出，台股今年獲利正向發展，主要來自5G加速建設、蘋果產品重返成長、消費需求回溫，以及科技和傳產業聯袂吹漲價風。瑞銀證券更對科技業表現寄予厚望，認為在5G、運算晶片及電動車發展下，半導體為主的供應鏈強勁成長，持續推動台股長線走升。

去年第4季受惠iPhone 12熱賣，華為退出手機推動中國品牌積極拉貨，5G、居家辦公需求續強，以及金控獲利亮眼，1,700多家上市櫃公司繳出7,648億元的獲利，季減1.5%，年增70.4%，創歷年同期最佳，以單季來看則創史上第二高。

台積電第4季獲利達1,427億元，稱冠上市櫃公司，也是唯一賺超過千億元的企業，其次鴻海獲利459億元，富邦金以220億元的獲利領先聯發科、可成等科技公司，另長榮海受惠運價大漲，單季狂賺134億元，打入獲利第六強，還有聯電、群創、台塑、台塑化、陽明、日月光投控等單季都賺逾百億元。

每股純益（EPS）方面，第4季仍以股王大立光賺51.87元第一，群聯19.2元居次，可成業外收益大進補，EPS 18.16元排第三。

由於第4季獲利大幅推升，累積全年上市櫃公司稅後純益達2.46兆元，年增21.9%，也創下歷史新高的好成績。台積電、鴻海、富邦金續排前三強，稅後純益分為5,178億、1,017億元及902億元，緊追在後為國泰金、中信金、聯發科、中華電和聯電等。

去年計有226家EPS創高，前三強依次為大立光182.9元，緯穎49.2元，鈊象48.3元。