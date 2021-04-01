台股大盤Q1漲幅 稱冠全球

清明連假前夕，外資昨（31）日終結連三買，轉賣超165億元，但投信、壽險、公股行庫等內資進場撐盤，集中市場終場跌123點收16,431點，但月線仍拉出連五紅K，季線連四紅K；另一方面，櫃買市場力守紅盤，再創13年七個月以來高點，躍多頭主戰場。

統計第1季全球主要股市表現台股稱王，其中上櫃漲12.05%居冠，上市漲11.53%居次；觀察技術面表現，加權指數3月來累計上漲超過477點，3月K線收紅，台股月K連五紅，為2017年近四年最長連紅紀錄，亦居全球股市前茅。

美國10年期公債殖利率竄升到14個月高點，美國總統拜登又起企業加稅言論，加上半導體產能恐有重複下單疑慮與鴻海年報不如預期，清明節前夕賣壓出籠，終場指數跌123點收16,431點，失守16,500點關卡，成交量較前一交易日增為3,395億元。