三大區塊 Q2投資前景亮

迎接第2季來臨，新一輪選股競賽開打。重量級法人剖析新一季有機會躍上枝頭的個股可分為三大區塊，包括電子股的半導體、面板、電動車、5G，非電股的造紙、紡織、貨櫃、鋼鐵、超商、金融，第三大題材股則是高殖利率概念股；整體看來，第2季投資題材將延續多元態勢。

法人表示，儘管台股昨（31）日拉回，但並未破壞多頭架構，搭配指標偏多，依舊有利持續向上挑戰，而在櫃買指數領銜續創高下，顯示以內資著墨為主的中小型個股資金持續策動輪漲，因此在指數多頭格局未變下，選股為現階段操作重點。

台新投顧副總經理黃文清看好的第2季明星族群，包括高股息股、電動車、半導體、造紙、紡織原料股，其中高股息股主因近期正逢股利密集公布期，因上市櫃科技公司去年獲利普遍成長，今年展望又正向，有機會配發較佳股利，吸引買盤湧入；電動車則是長期成長趨勢產業，相關個股有機會吸引市場青睞。

半導體族群則是持續缺貨，產業能見度高，以晶圓代工龍頭廠為例，連國發會主委龔明鑫也表示，台積電（2330）配發現金股利穩定，即便股價漲到900元，國發基金也不會賣台積電股票，可見半導體產業熱門程度；造紙股方面，造紙股也搭上全球原物料喊漲順風車，不僅工紙價格走揚，全球缺漿情況愈發緊俏，漿價來到歷史高檔，產品跟著一路喊漲，近來連短纖紙漿相關的衛生紙等廠商也醞釀漲價；紡織原料則是受惠新疆棉效應，帶動棉價上漲後，化纖也有機會跟著動。

統一投顧董事長黎方國看好的第2季明星族群，包括金融股、高殖利率股、貨櫃股、鋼鐵股、超商股，其中，金融股的投資部位有望受惠美公債殖利率彈升，以及經濟復甦帶來的業務增長；貨櫃、鋼鐵股則是漲價受惠股；至於超商股，主因旺季落在第3季，第2季時往往吸引買盤提前卡位。

在漲價概念股中，華南投顧董事長儲祥生最看好的也是航運股，計有貨櫃、散裝；科技股方面則是看好景氣有機會旺到第3季的面板股，而半導體相關也有機會，但最看好股價從2月下旬到3月都在休息的IC設計股，因美股若漲勢主導權重回科技股，就有機會帶動台灣的半導體股，另一族群是5G概念股。