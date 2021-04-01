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就市論勢／記憶體、面板 有看頭

經濟日報 / 謝晨彥（豐彥財經執行長）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

投資人對美國通膨疑慮被聯準會壓了下來，遭調節的科技股也因此重新回升，不過反彈力道已不如先前威猛。市場轉為關注景氣循環股，在新冠疫情逐漸受控下，傳產、能源及交通運輸的需求已開始回溫，這些股票先前受到疫情影響導致表現落後大盤，本益比自然偏低，也吸引資金轉移至此。

回到台股觀察，外資今年第1季持續撤離，盤面轉由內資接手主導，雖少了權值股帶動趨勢行情，但加權指數第1季仍維持盤漲走勢。但隨投信季底作帳告一段落，預期台股買盤將稍作歇息，等第2季再重新出發。

從產業基本面分析，電子族群供應鏈依舊緊繃，產線缺工情況嚴重，顯示訂單相當熱絡，基本面利多延續到年中不是問題。因此股價如能適度整理，還是能吸引長線買盤進場。此外，景氣循環的傳產、原物料及航運股，也因全球復甦帶動需求回溫，持續受到買盤追捧。

投資建議

短線上科技股波動偏高需慎選標的，趨勢明確且股價基期相對低的記憶體、面板較有機會。波段操作仍是以半導體、IC設計等5G概念族群逢低承接。此外，近期較火熱的景氣循環股如塑化、航運等也有波段操作機會。長線操作則持續利用整理期間逢低承接高殖利率標的，如金控、保險族群。

景氣 台股 科技股

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