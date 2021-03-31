證交所：創新板即日起受理申請 今年第3季開板交易

臺灣證券交易所今（31）日宣布，已完成創設「臺灣創新板」前置作業，並公告相關規章修正條文，即日起將受理國內、外創新事業申請創新板上市掛牌，預計今年第3季開板交易。

證交所去年底建立創新板制度，主要是為打造具競爭優勢的資本市場環境，協助創新事業提早進入資本市場籌資，有利取得營運所需資金後快速成長，並提升上市掛牌公司國際能見度。

根據規畫，創新板上市掛牌公司鎖定擁有關鍵核心技術，以及創新能力(例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用)或創新經營模式的創新事業。

創新板上市條件要求申請公司已依公司法設立登記滿2年以上、外國發行人或其任一從屬公司則應有2年以上業務紀錄，申請上市時普通股股份發行總額達新臺幣(以下同)1億元以上且發行股數達1,000萬股以上。

考量創新事業設立初期大多資本額不高，甚或處於尚無營收階段，創新板上市標準訂定以「市值」為核心，並輔以營收或營運資金要求，區分為三大類，首先為市值不低於15億元，最近一年營收不低於1.5億元，且需證明有足供上市掛牌後12個月營運資金。

其次是針對生技醫療類申請公司，市值不低於30億元，需證明有足供上市掛牌後12個月營運資金達125%，若屬新藥研發公司，核心產品需通過第一階段臨床試驗；最後是針對公司僅有少許、甚或仍無營收者，市值不低於40億元，申請公司需證明有足供掛牌後12個月營運資金達125%。

為降低創新事業申請上市時準備公開發行的前置時間及成本，創新板採「簡易公發」制度，意即創新事業可以在創新板上市申請案經證交所核准通過後，再補辦公開發行。

此外，創新公司辦理簡易公發時，檢送的財報由兩本(三年度)減少為一本(兩年度)，且檢送的內部控制專案審查報告涵蓋期間縮短為半年，惟須承諾上市後次一個會計年度內，於檢送公司年報時，應公開及以書面申報前一年度會計師專案審查報告。

同時參考國外證券市場「終身保薦人」制度，加強專家協助法令遵循及資訊揭露等職責，創新板掛牌公司上市掛牌期間，應持續委任證券承銷商持續協助法遵作業，若有終止委任且未委任繼任證券承銷商者，將面臨停止買賣、甚至下市命運。

證交所強調，創新板上市掛牌公司與證交所集中交易市場上市公司位階相同，非屬預備市場公司，上市審查程序與現行申請上市案件一樣，上市部門審查通過，須提請有價證券上市審議委員會審議及提請證交所董事會核議。

創新事業在創新板上市掛牌滿兩年，並符合上市一般板各項上市條件，即可申請轉列一般上市公司掛牌買賣。

投資人資格方面，考量創新公司所處產業未來發展變數多，創新板僅限符合資格的合格投資人才能參與交易，分別為專業機構投資人(包括銀行、保險公司、證券商、基金管理公司等機構)、法人或基金總資產超過5,000萬元且具備金融商品專業知識及交易經驗者、以及依法設立的創業投資事業。

自然人「淨資產」須達1,000萬元或最近2年度平均所得達150萬元及具有2年投資證券經驗，初次交易時應簽署風險預告書，始得委託證券經紀商交易。

創新公司原始股東或員工若未符合上述投資人資格者，仍得委託證券經紀商賣出持股。

證交所表示，創新板交易制度比照現行開、收盤採集合競價決定開、收盤價格，盤中則採逐筆交易的競價機制，並維持每日市價升降幅度10%為限。

但盤中不得零股交易但盤後可零股交易，初期不納入當沖標的、暫不開放信用交易、借券交易及款項融通業務。

臺灣證券交易所本於活絡資本市場、發展國家經濟的初衷，期以資本市場扶植創新事業發展，協助其籌集資本、擴大營運；期待開板後，能為臺股注入新動能，打造創新上市生態圈，引領國內資本市場邁向新里程，創造企業與投資者雙贏局面。