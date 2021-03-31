證交所：淘帝-KY、康友-KY未能如期繳交財報

臺灣證券交易所表示，除淘帝-KY（2929）、康友KY（6452）等兩家公司外，其餘873家本國上市公司，以及75家第一上市公司，均已完成去年財報申報作業。

此外，證交所已公告康友-KY自4月1日起下市。

證交所表示，有關上述財報資訊，投資人可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。

另「財務報表專區」項下尚有「XBRL資訊平台」供投資人查詢使用，XBRL是係將財報資訊轉換為具有共通性且便於傳遞及分析比較的電子化溝通語言，可提升企業財報透明度，減少資訊產製及使用成本，有利投資人更易於使用財報會計資訊。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財報及相關資訊，以達「企業資訊更透明、大眾投資更穩當」目標。